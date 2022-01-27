Başkan Dinçer kar temizlik personeline pekmez ikram etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Dinçer kar temizlik personeline pekmez ikram etti

27.01.2022 15:20

Başkan Dinçer kar temizlik personeline pekmez ikram ettiAKSARAY Aksaray'da günlerdir yoğun bir şekilde yağan kar tüm kenti beyaza bürürken, Aksaray Belediyesi ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Dinçer kar temizlik personeline pekmez ikram etti

AKSARAY Aksaray'da günlerdir yoğun bir şekilde yağan kar tüm kenti beyaza bürürken, Aksaray Belediyesi ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer kar temizleme mücadelesi veren personele pekmez ikram etti.

Tüm yurdu etkisi altına alan ve Aksaray'da da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Aksaray Belediyesi vatandaşların mağdur olmamaları için günlerdir yaptığı kar temizleme çalışmasını gece gündüz aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Evren Dinçer çalışan personele pekmez ikram etti.

Burada bir açıklama yapan Başkan Dinçer, "Yaklaşık 100 araç ve 500 personelimizle gece gündüz demeden karla mücadele ediyoruz. Eksi 20-25 dereceye vatan sıcaklık koşulları altında gece gündüz demeden sağ olsunlar gayretle, azimle çalışıyorlar. Aksaray'ımız üzüm ve pekmeziyle meşhurdur, bölgede ün salmıştır. Aksaray'ımızın her evinde olan bir besin kaynağıdır. Bu vesile ile hem pekmezimizi hatırlatmak hem de bu manada bu gücü çalışanlarımıza vermeyi arzu ettik" dedi.

Kent genelinde çalımalar aralıksız sürüyor.

Başkan Dinçer kar temizlik personeline pekmez ikram etti
Başkan Dinçer kar temizlik personeline pekmez ikram etti
Başkan Dinçer kar temizlik personeline pekmez ikram etti
Başkan Dinçer kar temizlik personeline pekmez ikram etti
Başkan Dinçer kar temizlik personeline pekmez ikram etti
Başkan Dinçer kar temizlik personeline pekmez ikram etti
Başkan Dinçer kar temizlik personeline pekmez ikram etti

YORUMLAR
500
Japonya'nın Tateyama Dağı'ndan Büyüleyici Kar Manzaraları Japonya'nın Tateyama Dağı'ndan Büyüleyici Kar Manzaraları Son dakika haber | Jandarma 65 yasadışı siteyi tespit ederek kapattı Son dakika haber | Jandarma 65 yasadışı siteyi tespit ederek kapattı Aksaray'da Bayramın İlk Günü Eski Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı Aksaray'da Bayramın İlk Günü Eski Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Evren Dinçer, Aksaray, kar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Dinçer kar temizlik personeline pekmez ikram etti - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Athena Tapınağı'nın bitişiğinde bar açıldı, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntılar kullanıldı!
16:07 Fransa bu skandalla çalkalanıyor: Kadın milletvekilinin iç çamaşırı faturası Macron'un başını yaktı
15:57 YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da kabileden taciz: Kaç kız kaç!
15:19 Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada
15:08 Arkadaşını bacağından bıçakladı, linçten zor kurtuldu!
15:06 Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış
15:02 Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
14:54 Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 16:41:33. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Dinçer kar temizlik personeline pekmez ikram etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement