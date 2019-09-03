Son Dakika Haberleri: Başkan Dinçer, katı atık depolama tesisini ziyaret etti
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Başkan Dinçer, katı atık depolama tesisini ziyaret etti

3 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, katı atık depolama tesisini ziyaret etti.

Başkan Dinçer, katı atık depolama tesisini ziyaret etti, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, katı atık depolama tesisini ziyaret etti.

Başkan Dinçer, tesiste incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray'ın daha temiz ve sağlıklı bir şehir olması için şehrin bütün katı atıklarının itina ile toplandığını ve mevcut olan katı atık depolama alanında işlem gördüğünü söyledi.

Belediye olarak kentin daha temiz ve sağlıklı olması için çaba sarf ettiklerini belirten Dinçer, "Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz şehrin her bölgesinde çöp olarak tabir ettiğimiz katı atıkları 7-24 toplayıp katı atık depolama tesisine getirmekte ve bertaraf etmektedir. Mevcut tesisin ömrü dolmak üzere. Yeni tesis için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Elimizdeki tüm imkanları en iyi şekilde kullanarak daha temiz bir Aksaray oluşturmanın gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Ziyarete, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy da katıldı.

Evren Dinçer, AK Parti, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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