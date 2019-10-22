Son Dakika Haberleri: Başkan Dinçer, kursiyerleri ziyaret etti
Son Dakika Güncel Başkan Dinçer, kursiyerleri ziyaret etti

Başkan Dinçer, kursiyerleri ziyaret etti

25 dakika önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, ebru kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

Başkan Dinçer, kursiyerleri ziyaret etti, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, ebru kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

Zinciriye Medresesi'nde düzenlenen kursu ziyaret eden Dinçer, burada yaptığı açıklamada, sanata gönül veren ve ebru sanatını sabırla gerçekleştiren kursiyerlere başarı diledi.

Ebru sanatını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurs düzenlediklerini belirten Dinçer, Aksaray Belediyesi çatısı altında düzenlenen atölye çalışmalarıyla, suya can, renklere hayat veren bu sihirli sanata ilgi duyan herkesin ebru sanatını mutlaka denemesi gerektiğini kaydetti.

Dinçer, daha sonra kursiyerlerin yanına giderek yaptıkları hakkında bilgi aldı.

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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