Başkan Dinçer muhtarlarla buluştu

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 48 mahalle muhtarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 48 mahalle muhtarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Başkan Dinçer, bir kafede gerçekleştirilen istişare toplantısında, belediye yatırımlarının tüm mahallelere yayılmasında etkin rol oynayan mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Aksaray Belediyesi olarak kaldırım, park, bahçe, altyapı, asfalt, ulaşım, otopark gibi bir çok alanda çalışmaları öncelik sırasına göre sürdürdüklerini ifade eden Dinçer, şöyle konuştu:

"Öncelik sıralamasına göre mahallerimize dokunuşlar yapacağız. Asfaltı şu anda iki üç kanaldan atmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız imkanlar ölçüsünde en uygun şekilde asfalt atmaya çalışıyor. Bundan sonraki süreçte sizlerle bir araya daha çok geleceğiz. Oturup istişare edeceğiz. Daha sonra mahallere ziyaretlere geleceğiz. Vaat ettiğimiz projeler ne ise onların biz altyapı çalışmalarına başladık. Onları da inşallah Allah imkan verirse zamanında yerine getireceğiz. Suyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Su projesinin bir an önce bitirmek için çalışıyoruz. İmarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Yapılması gereken hizmetler ne ise onları en iyi bir şekilde yapmanın gayretinde oluyoruz."

Toplantıya Başkan Dinçer'in yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik ve tüm mahallelerin muhtarları katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Alkol alıp babasını döven evlat, "Senin gibi babanın var ya" diye sitem etti!

Son Dakika! Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı! İşte ilk açıklama

Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilk görüntüler

Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü