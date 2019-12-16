Başkan Dinçer: "Okullarımızın ve öğrencilerimizin yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Dinçer: 'Okullarımızın ve öğrencilerimizin yanındayız' - Son Dakika

Başkan Dinçer: "Okullarımızın ve öğrencilerimizin yanındayız"

6 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Dinçer:

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, okul ziyaretlerini sürdürüyor.


Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, okul ziyaretlerine devam ediyor. Okulların sorunlarını ve yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunan Başkan Dinçer, Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya geldi. Daha sonra Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Raif Yalçın ve öğretmenlerle beraber atölyelerde ve sınıflarda incelemelerde bulunarak yapılan çalışmaları inceledi.


Başkan Dinçer, "Mesleki alanda eğitim veren kurumumuzu ziyaret ediyoruz. Bura öğrencilerimizin almış olduğu eğitim hakkında bilgiler aldık. Öğrencilerimizin yaptığı projeleri inceledik. Okulumuzun yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Herkese teşekkür ederim" dedi. - AKSARAY

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
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