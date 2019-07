Başkan Dinçer Orkan 100 gününü değerlendirdi

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan 31 Mart seçimlerinin ardından 100 günlük görev süresini değerlendirdi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan 31 Mart seçimlerinin ardından 100 günlük görev süresini değerlendirdi. Önümüzdeki süreçte yapacakları projelerin bulunduğunu söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi'yi istişareyle yönetmeye çalıştıklarını söyledi.



Karesi Belediyesi'ne kaynak getirecek projeler üzerinde çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye yönetimiyle basının karşısına çıktı. Dinçer Orkan belediyeye gelir getireceğini düşündükleri projelerinin arasında Güneş Enerjisi Santrali, Karesi Belediyesi'ne ait otoban çıkışında dinlenme tesisi, parke taşı üretme tesisi bulunduğunu söyledi. Orkan ayrıca kültürel ve sosyal projeler üzerinde de çalıştıklarını belirterek, engelli ve yaşlı mola evi, kongre ve fuar merkezi yapacaklarını da kaydetti.



"181 bin kişinin hakkını savunarak belediyeyi yönetmeye çalışıyoruz"



Ben yaptım oldu mantığıyla hareket etmediklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yaptıkları ve yapacaklar her şey için çeşitli kurum ve kuruluşlarla istişare içinde olduklarını belirtti. Orkan, "Ben yaptım oldu mantığını Karesi Belediyesi'nde yapmaya kalkarsak bunda sağlıklı sonuç elde edemeyiz diye düşünüyorum. Biz Karesi'de 181 bin kişinin hakkını savunarak belediye yönetmeye çalışıyoruz. Bizim ana prensiplerimiz bu. Bunun üzerinden biz işlerimizi ilerletiyoruz. Biz belediye başkanı olduğum zaman şuna çok dikkat ettim: İnsanların bana güvenmesini istiyorum. Yani doğru Dinçer olarak söylemlerinin olmasını istiyorum. Bununla ilgili de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tabiri caizse Şehr-ül Emin deriz, yani o şehrin emini olmak, güvenilir insanı olmak istiyorum. Halkın evet, Dinçer bir şey yaptıysa onun bir bildiği vardır diyebileceği bir altyapıyı halk nezdinde oluşturmak için de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.



"Gelir getirici projelere kafa yoruyoruz"



Karesi Belediyesi'ne gelir getirici projelere yöneldiklerinin altını çizen Dinçer Orkan, "Bizim de seçildikten sonra kendimize göre hedeflerimiz var. Karesi kuruluşu yeni bir belediye olduğu için biz istiyoruz ki belediyeye gelir getirici bir şeyler yapmamız lazım. Belediyenin kaynaklarını artırıcı şeyler yapmamız lazım. O yüzden mesela güneş enerjisi santralleriyle ilgili projemizi ilerlettik. GES dediğimiz bu sistemi oluşturursak, tabi ilk 1-2 yılda yatırımla ilgili bir maliyeti var ama sonrasında 3'üncü, 4'üncü yıldan itibaren belediyeye geri dönüşü olabilecek. Yani biz, bizden sonrasını da düşünerek hareket ediyoruz. Sadece biz kendi dönemimiz olarak düşünmeyin, bizden sonrasında da belediyenin güçlü bir belediye olmasıyla ilgilidir bu çabamız. Biz tabi gelir getirici başka ne yapabiliriz diye düşündük. Bununla ilgili İstanbul-İzmir Otobanı bitiyor. Otobanın çıkış noktasından itibaren Karesi belediyesine ait yerler var. Oralarda Karesi dinlenme tesisi gibi, aynı zamanda benzinliği de olan, belediyemize gelir getirebilecek unsurları taşıyan ileride bir outlet tarzı bir yer yapılabilir. Edremit yolu üzerine böyle bir tesislenmeyi düşünüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz sağ olsun 5 yıllık dönemde hakikatten köylerde her türlü alt ve üst yapıyı yapmış durumda. Ama biz yine de malumunuz parke taşı bize her zaman lazım oluyor. Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte parke taşı üretim tesisi yapmayı planlıyoruz. Çünkü bu parke taşı hem bize lazım hem gerektiğinde dışarıda ihtiyacı olan kişilere de biz ürettiğimiz ürünlerden vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Karesi Kalesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini birleştireceğiz"



Seçildikten sonra gündeme getirdiği Atatürk Evi projesi hakkında bilgiler de veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Seçim sürecinde söylemeyi hiçbir zaman istemedim, eğer seçilirsem söylemeyi addettiğim bir olay vardı. O da Atatürk Evi projesi. Bunun nedenini de sizinle paylaşmak istiyorum: Benim dedem Selanik doğumlu. Dedemlerin orada çiftlikleri varmış. Mübadelede çiftliklerini, her şeyini bırakıyorlar, önce Keşan'a sonra Balıkesir'e geliyorlar. Rahmetli dedem çiftlik sahipliğinden burada Osmanlı Bankası'nda hademelik yapıyor. Yani nereden nereye. Bunun ruhunu nasıl yaşatabilirim diye kafamda bir tasavvur vardı. Selanik deyince de tabi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evi geldi. Bununla ilgili bir iki yer, orası mı olur, burası mı olur dedik ama maalesef bürokrasiden dolayı istediğimiz adımları atamadık. O yüzden Üçpınar tarafında Seyir Tepesi dediğimiz bir yer var. Orada Karesi Kalesi'ni oluşturmak istiyoruz. Bilindiği gibi Karesi ismi Karesi Beyliğinden de geliyor. Biz Karesi Beyliğinden itibaren Cumhuriyet dönemi de dahil onu orada yaşatalım istiyoruz. Bunu yaşatalım derken Karesi Kalesi'nin bir kısmını oraya yapabiliriz, onun haricinde Osmanlı dönemiyle ilgili yapılar yapılabilir. Onunla beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla ilgili olarak da mesela Atatürk Evi'ni orada yapabiliriz diye düşünüyorum. Biz bunu yaparken orasının aynı zamanda insanların rahat gezebileceği, dolaşabileceği, nefes alabileceği bir yer de olsun istiyoruz. Bence orası yaklaşık 450 dönüm Karesi Belediyesine ait bir yer. Orasını inşallah insanların hoşnut olabileceği, gezebileceği bir yer olmasını istiyoruz" dedi.



"Sosyal ve kültürel projelerimizle insanlarımızın ihtiyacını gidereceğiz"



Sosyal ve kültürel projeler konusunda da yapacakları hakkında bilgiler veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan şunları söyledi:



"Ticaret Odası ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Küçükbaş Organize Sanayi Bölgesi'ni oluşturmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili bayağı bir ilerleme kat ettik. İnşallah bunu da yaparsak en azından hayvancılığa da bir destek vermiş oluruz diye düşünüyorum. Adnan Menderes Mahallesi'nde gençlik ve kültür merkezi yapmayı planlıyoruz. Çünkü Adnan Menderes Mahallesi nüfusu yoğun olan bir yer ve orada insanların bir kültür evine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bunların haricinde planladıklarımızın yanında engelliler ve yaşlılar için mola evi kurmayı amaçlıyoruz. Görev süremizin 3'üncü, 4'üncü yılında imkanlarımız dahilinde yapmayı planlıyoruz. Belki hepimizin ailesinde vardır, benim akrabalarım arasında da engelli bireyler var. Aileler devamlı çocuklarına baktıkları için bunalıyorlar, yoruluyorlar. Onların 3-4 saat bine nefes alabilecekleri mola evinde evlatlarına veya anne-babalarına bizim himayemizde bakalım istiyoruz. Bu anlamda sosyal belediyecilik yapalım istiyoruz. Çünkü o ailelerinde bir nefes alabilmesi lazım. Bir önceki dönemden de devam eden aromatik bitki yerleşim alanlarında üretimlerimiz devam ediyor. Şu an Kocaavşar bölgesinde hasat toplama aşamasına geldik. Bununla ilgili yapılan çalışmada; ben bir bitki ve doğa seven insanım. Kendi ellerimle 1000'e yakın ağaç dikmiş bir insanım. O yüzden bu tip planlamaları da yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle beraber yapmayı düşündüğümüz şeyler de var. Mesela kültür ve kongre merkezi. Bilindiği gibi Beylikdüzü'nde TÜYAP Kongre Merkezi var. O fuar alanını Karesi'de uygun bir arazide fuar alanı gibi bir şey yapılırsa, başka şehirlerle bir etkileşim, kaynaşma olur diye düşünüyorum. Karesi'de Kurtdereli Mehmet Pehlivanın evi var. Yücel Başkanımız bununla ilgili bayağı bir ilerleme ket etmiş. O evin restorasyonu ve müze projemizde var. İnşallah onu da yapmayı planlıyoruz. Bunun yanında kırsaldaki bayanlar için de ekonomiye, işgücüne katılım kurslarıyla ilgili planlamamız var. İnşallah bunu da önümüzdeki dönemlerde de yapmayı planlıyoruz."



"Kavganın hiçbir faydası yok"



Siyasette yapılan kavgaların şehre bir katkısının olmadığını belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Bizim kafamızda bu tip planlar var. Bunu şimdi açıklamamızdaki en büyük şey nelerde öncelik alalım diye bunları istişareyle ilerlemeden yanayız. İnşallah bundan sonraki süreçte de güçlü bir Karesi, insanların içinde yaşamasından memnunluk duyduğu, sosyal ve kültürel aktivitelerin olduğu bir Karesi'yi yaşatmaya çalışıyoruz. Ama elbette el birliğiyle herkes bir şey yapabilirsek bunu başarabiliriz. Tabi insanız hata da yapabiliriz. Ama eksilik ve hataları da sizlerin uyarılarıyla gidermek istiyoruz. Bugüne kadar siyasette ilçe başkanlığı, il başkanlığı yaptım. İnanın kavgadan hiçbir şey fayda etmiyor. Ben istiyorum ki bunu gittiğim tüm partilerde de söyledim: biz kavga vereceksek lütfen Ankara'da verelim, Ankara'dan Balıkesir'e bir şey getirmeyse derdimiz bununla ilgili kavga verelim. Buradan 9 milletvekilimize de sesleniyorum; eğer bir şey istenecekse; şu partili milletvekili, bu partili milletvekili demeden Balıkesir'e, Karesi'ye bir şey istiyorsak, halkımıza, milletimize istiyoruz. Artık bu yeni dönemde, yeni süreçte tüm milletvekillerimizle, tüm belediye başkanlarımızla beraber hareket edersek güçlü bir Balıkesir olarak Ankara'da sesimizi duyururuz diye düşünüyorum."



Basın toplantısında Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a Başkan Yardımcıları Mustafa Baki Yarımdağ,Şaban Akkol, Uğur Türkmen ve Gökhan Tığ da eşlik etti. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt

Demirtaş'tan Erdoğan'a önemli çağrı: Bir adım atarsa biz kendisine on adım atarız

Son dakika! Bakan Dönmez: Oruç Reis gemisi Akdeniz'e gönderilecek

Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi