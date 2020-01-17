Başkan Dinçer, otizmli çocuklarla film izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Dinçer, otizmli çocuklarla film izledi - Son Dakika

Başkan Dinçer, otizmli çocuklarla film izledi

6 saat önce

AKSARAY Belediye Başkanı Evren Dinçer, otizmli öğrencilerle sinema izleme etkinliğinde buluştu.

Başkan Dinçer, otizmli çocuklarla film izledi, System.String[]

AKSARAY Belediye Başkanı Evren Dinçer, otizmli öğrencilerle sinema izleme etkinliğinde buluştu.

Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören ve daha önce sinemaya gitmemiş olan otizmli 30 öğrenci ve aileleri, Başkan Evren Dinçer ile birlikte 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmini izledi.

Belediye olarak öğrencileri bu gibi sosyal aktivitelere yönlendirdiklerini anlatan Başkan Dinçer, "Bu yavrularımız daha önce hiç sinemaya gitmemiş. Bu nedenle böyle güzel bir sosyal etkinlik düzenledik. Yavrularımızı aileleriyle birlikte misafir ettik. Otizmli çocuklarımızın farkındalığını tekraren anlatmak ve anımsatmak adına böyle bir faaliyeti gerçekleştirdik. Bu organizasyonları gerçekleştiren ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Yavrularımız hem sinema filmi izledi hem de tarihimizde önemli yeri olan tarihi miraslarımızdan Göbeklitepe hakkında bilgi edinmiş oldu" dedi.

Başkan Dinçer, filmin sonunda tüm öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtırken, otizmli çocukların velileri ise kendilerine böylesine bir imkanı sağladığı için Başkan Dinçer'e teşekkür etti.


Evren Dinçer, Göbeklitepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:46 Kaynak: DHA
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