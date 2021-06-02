Başkan Dinçer Sıcak Asfalt Serim Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika

BAŞKAN DİNÇER SICAK ASFALT SERİM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapımına devam edilen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Aksaray Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Genç Osman Parkı yakınlarındaki deforme olmuş yollara sıcak asfalt serimi öncesinde zemin iyileştirme çalışmaları başlattı. Sabahın erken saatlerinde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, işçileri ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Genç Osman Parkı yakınlarındaki yolun vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığını belirtti. Vatandaşlara güvenli, kaliteli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmak adına şehrin her noktasındaki deforme olmuş yollarda sıcak asfalt serim çalışmasının yapıldığını ifade etti. Cumhuriyet Mahallesinin yanı sıra Kurtuluş Mahallesi kanal boyunda da sıcak asfalt serim çalışmalarının yapıldığını duyurdu.

Aksaray Belediyesi tarafından yapılan yolların kullanıl süresinin uzatmak adına asfalt serim çalışmaları öncesinde bölgenin tüm alt yapı eksikliklerinin giderildiğini ve ardından uygun bir zemin hazırlandıktan sonra sıcak asfalt seriminin gerçekleştirdiklerinin bilgisini verdi.