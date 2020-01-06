Başkan Dinçer trafik eğitim parkını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Dinçer trafik eğitim parkını inceledi - Son Dakika

Başkan Dinçer trafik eğitim parkını inceledi

6 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, valilik, belediye ve Aksaray Emniyet Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve inşaatı devam eden trafik eğitim parkında incelemelerde bulundu.

Başkan Dinçer trafik eğitim parkını inceledi, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, valilik, belediye ve Aksaray Emniyet Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve inşaatı devam eden trafik eğitim parkında incelemelerde bulundu.

İstiklal Mahallesi'nde 13 bin 594 metrekarelik alana yapılacak parkın içerisinde otopark, eğitim alanı, kafeterya, karşılama alanı, seyir amaçlı tribün, çocuk oyun parkı, koşu, bisiklet ve trafik eğitim yolları yer alacak.

Başkan Dinçer, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara trafik kurallarının öğretilmesi ve trafik kültürünün yaygınlaştırılması için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Amaçlarının okul öncesi çocuklar ile ilk ve orta öğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik bilgilerini uygulama fırsatı vermek olduğunu belirten Dinçer, "Çocuklarımız okul dışında her an trafik ortamıyla karşı karşıya kalıyor. Trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılacak. Böylece çocuklarımızda trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olacağız." diye konuştu.

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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