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- Başkan Dirik, gönüllüler ile birlikte çöp topladı

1 saat önce

- Başkan Dirik, gönüllüler ile birlikte çöp topladıBİNGÖL - Bingöl'ün Genç İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, 'Genç İçin 1 Saat' sloganıyla her hafta sonu bir araya gelip doğayı temizleyen gönüllü vatandaşlarla beraber çöp topladı.

- Başkan Dirik, gönüllüler ile birlikte çöp topladı

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, 'Genç İçin 1 Saat' sloganıyla her hafta sonu bir araya gelip doğayı temizleyen gönüllü vatandaşlarla beraber çöp topladı.

Genç Belediyesinden ekipman desteği alarak 'Genç İçin bir Saat' hedefiyle yola koyulan çevre dostu gönüllüleri her hafta temizlik çalışması yürütüyor. Bu haftada ilçe girişinde bulunan Sürekli köyü mesire alanında temizlik çalışması yapan esnaf, öğretmen ve memurlardan oluşan gruba Belediye Başkanı Zeki Dirik'te eşlik etti.

Temizlik gönüllerine desteğe giden ve onlarla beraber çöp toplayan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, " Çevre konusunda duyarlı gençlerimizin oluşturduğu Genç için bir saat grubunun 4-5 haftadır ilçemizin muhtelif yerlerinde temizlik yapması bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Genç ilçesi bizim ortak evimiz ve değerimizdir. Öncelikle bu grubu oluşturarak böylesi örnek bir davranışa imza atan arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bu yaptıkları çalışma tüm ilçe halkımıza örnek olur. Lütfen doğamızı koruyalım, onu kirletmeyelim. Ben bu organizasyonu gerçekleştiren tüm kardeşlerimin yüreklerinden öpüyorum" dedi

Sosyal medya üzerinden etkinliği öğrenerek katılan Cesur Aktekin, " Elazığ'dan geldim. Arkadaşların sosyal medya üzerinden duyurduğu Genç için 1 saat etkinliğine destek olmak için buradayım. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğe duyarlı olmaya davet ediyorum"ifadelerini kullandı.

- Başkan Dirik, gönüllüler ile birlikte çöp topladı

Mehmet Zeki Dirik, Bingöl, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:14 Kaynak: İHA
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