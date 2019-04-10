Başkan Doç. Dr. Büyükakın'dan KO-MEK'e İlk Talimat

KO-MEK'in 15 yıllık başarılı eğitim sürecine değinen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yeni dönemde KO-MEK'e yeni bir yol haritası çizerek, bir dizi önemli talimat verdi. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, KO-MEK açılımının önümüzdeki dönemde daha fazla istihdama dönük kurslarla güçlenmesini istediğini belirterek, bu kapsamda gerekli talimatları verdiğini söyledi.

AÇILIŞA KATILDILAR

Karamürsel KO-MEK İlçe Sergisi'nin açılışına Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, KADEM Kocaeli Temsilcisi Berna Abiş, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

KURSİYERDEN KARAMÜRSELLİLERE ÇAĞRI

Sergi açılışı öncesinde KO-MEK Müzik Grubu Usta öğreticileri Kocaeli Türkülerini seslendirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende ilk konuşmayı kursiyerler adına Türk Mutfağı ve Pastacılık Branşı kursiyeri Günhan Şen yaptı. Şen, Türk Mutfağı kursuna katılmasının nedenini kızlarına daha güzel yemekler yapmak olarak açıkladı. KO-MEK'in hayatına güzel anlamlar kattığına dikkat çeken Şen, "Kurs süresince yeni insanlar tanımak çok güzeldi. KO-MEK sayesinde bir sürü ablam, kız kardeşim, ağabeyim oldu. Usta öğreticilerimize katkıları için teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmasında Karamürsellilere çağrıda bulunan Günhan Şen, "Mutlaka bu kurslara gelin. Hem bir hobiniz olur hem de güzel insanlar tanırsınız. Bu güzel faaliyetlerden ötürü başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BU KURSLARI ANLAMLI KILAN SİZLERSİNİZ

Törende konuşan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise, 15 yıl önce önemli bir eğitim hedefiyle yola çıkan KO-MEK'in bugün Kocaeli'nde bir Halk Üniversitesi haline geldiğini söyledi. Bu kurslara katılan insanların farklı hobiler öğrendiğini, hatta bu öğrendikleriyle ailelerine geçim kaynağı ürettiklerini kaydeden Başkan Yıldırım, "Ancak bu kursları anlamlı kılan sizlersiniz, Siz katkı sağlamazsanız bunun hiçbir anlamı yok. O yüzden, bu sergilerimize, kurslarımıza değer katan sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. KO-MEK ilçe sergilerine değinen Başkan Yıldırım, "Bu sergiler kolay organizasyonlar değil. İnanın, baştan aşağıya dizayn edilmiş büyük maliyetlerle, büyük emeklerle sağlanmış bir organizasyonun parçası. O yüzden bu organizasyonu kuran ve bize devam ettirmek üzere emanet eden geçmiş dönemde çalıştığımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na, bundan sonra aldığı bayrakla beraber Kocaeli'ni daha ileri bir belediyecilikle çalıştıracak olan Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve ekibine bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

BAŞKANDAN KARAMÜRSELLİLERE TEŞEKKÜR

Törende son konuşmayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptı. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmasına, kendisini büyük bir sevgiyle karşılayan Karamürsellilere teşekkür ederek başladı ve "Beni evimde böyle sıcak karşıladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biriniz hoş geldiniz " dedi.

15 YILDA 577 BİN 840 KİŞİ ÜCRETSİZ EĞİTİM ALDI

KO-MEK'in kente mal olmuş bir proje olduğunu kaydeden Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ortadaki rakamların bunun en güzel göstergesi olduğunu ifade etti. KO-MEK'ten 15 yıl içinde 577 bin 840 kişinin ücretsiz eğitim hizmeti aldığına vurgu yapan Doç. Dr. Büyükakın, "Neredeyse bu kentin dörtte biri yani yüzde 25'i, KO-MEK'lerden eğitim almış. Toplam 42 merkezimiz var. Aslında "Halk Üniversitesi" tabirini hakikaten hak ediyor. Yani 640 civarında idareci arkadaşımız, öğretmenimizle bu kentin her noktasında insanımızın hayatına renk ve değer katmaya devam ediyor." dedi.

KO-MEK BİR NEVİ REHABİLİTASYON MERKEZİ

Doç. Dr. Tahir Büyükakın, konuşmasında KO-MEK'in bazen bir nevi rehabilitasyon merkezi görevi yürüttüğünü söyledi. Hayatlarında zor dönemler yaşayan insanların bu kurslarda adeta yeniden kendilerini bulduklarına dikkat çeken Doç. Dr. Büyükakın, "KO-MEK'te benim de yöneticilik zamanlarımdan bildiğim son derece muhteşem yaşanmış hikayeler var. 70-80 yaşında teyzelerimizden, amcalarımızdan daha genç yaştaki arkadaşlarımıza kadar muhteşem hikayeler var" şeklinde konuştu.

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasında Karamürsel Kurs Merkezi'ndeki eğitime de değinen Başkan Doç. Dr. Büyükakın, bu kurs merkezinde bu eğitim döneminde 2 binin üzerinde vatandaşın eğitim aldığını anlattı. Geçtiğimiz 15 yılda ise 17 binden fazla kişiye eğitim verildiğini belirten Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kursiyerlerimiz buradan eğitim aldılar, buralarda hayatlarına anlam kattılar, burada hayata anlam kattılar. Ben başta bu kurslara emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemde bu kursları başlatan değerli Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na da teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN'DAN KO-MEK'E ÖNEMLİ TALİMAT

Öte yandan ilçe sergisinin açılışında Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'dan, KO-MEK'in yeni dönemde, özellikle istihdam kurslarının güçlendirilmesine yönelik bir dizi talimat geldi. KO-MEK'in önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğinin altını çizen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bu açılımın biraz da istihdama dönük kurslarla güçlenmesi benim özel üzerinde durmak istediğim konulardan biri. Herhangi bir nedenle, okul hayatının dışında kalmış, eğitimini tamamlayamamış, ya da bir meslek edinememiş gençlerimiz varsa, onları bu kurslar aracılığıyla, meslek sahibi ederek, civardaki iş yerlerinde kaliteli eleman olarak çalışmalarına yardımcı olmak bizim için ayrı bir vesile, ayrı bir hedef olacak" dedi.

KURSİYERLERİN ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Bu kapsamda Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'dan sanat eğitim kursiyerleri olan hanımlara müjde geldi. "Hanımlarımızın, kurslarda öğrenmiş oldukları el sanatlarını ev ekonomilerine katmalarıyla ilgili ayrı bir çalışmayı da yapalım istiyorum" diyen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Üretilen el emeği ürünlerin bir şekilde pazarlanması için de bir satış bağının kurulması, insanların hayatlarına küçük de olsa renk katacak aynı zamanda ekonomisine küçük bir katkı sağlamış olacak. Yani bunu biraz daha açmak, ekonomi ile buluşturmak, istihdam ile buluşturmak bizim yeni dönemdeki vizyonumuzdan biri olacak" dedi.

İSTİHDAM BRANŞLARI YAYGINLAŞACAK

Başkan Doç. Dr. Büyükakın'ın istihdama yönelik hedef ve talimatları bununla da sınırlı kalmadı. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, bu aşamada KO-MEK'in Arıcılık gibi önemli istihdam branşlarına dikkat çekerek, "Bizim mesela Arıcılık branşımız var. Bu tür tarım sektörünü destekleyici projeleri de geliştirmek onu yaygınlaştırmak, çiftçimize destek sağlayacak şekilde çalışmaları arttırmakta fayda görüyorum. Arkadaşlarıma da bu çalışmaları Karamürsel üzerinde benzer bölgelerde yaygınlaştırma talimatını veriyorum.İnşallah önümüzdeki süreçte çok da zenginleşerek devam eder. Bu kurslar aracılığıyla, hem şehrin yaşamına katkı sağlamış oluruz hem de kursiyerlerimiz şehrin yaşamına katkı sağlamış olurlar" şeklinde konuştu.

ŞEHİT EDİLEN ÖĞRETMENİ UNUTMADI

Bu aşamada eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın geçen gün Gebze'de öğrencisi tarafından şehit edilen Necmeddin Kuyucu'yu unutmadı. "Geçtiğimiz gün bir öğretmenimiz, öğrencisi tarafından şehit edildi" diyen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bunlar aslında bizim sosyal yaralarımız olmaya başladı. İşte bu sanat ve eğitim kursları onların rehabilite edildiği yerler aynı zamanda. Gençlerimiz buradaki kurslar vesilesi ile hem kendi hayatlarına anlam katıp, hem de hayata değer katma anlamında çok şeyler öğrenebilir. Lütfen KO-MEK'i bir toplumsal sorumluluk projesi olarak görelim. Bunu etrafımıza yayıp, katılımı arttıralım. Burada bir kurs merkezimiz var. Siz ikincisini isteyin, ikincisini de açalım. Ama bu kurslar vesilesi ile Karamürsel'in ve Kocaeli'nin yaşamına renk katalım" dedi.

"KO-MEK'E SAHİP ÇIKALIM"

Konuşmasının sonunda KO-MEK'in önemine bir kez daha vurgu yapan Doç. Dr. Tahir Büyükakın," Buralar gerçekten insanların hayat bulduğu, hayata kendi rengini yansıttığı mekânlar olarak görülmeli. Buralara sahip çıkın. Bunlar şehrin hayatına renktir. Buralarda birçok şey yapmak mümkün. Buradaki enstrüman kursları, Türk Sanat Müziği gibi branşlara katılan vatandaşlarımız şehirde yapılacak etkinlikler ve festivaller için de bir başka temas noktası oluşturarak orda da başka bir zenginlik oluşturulabilir. Yani öyle çalışalım ki, hepimiz öyle emek verelim ki, yaşadığımız şehre hep birlikte renk katalım. Burası keyifli, huzurlu, insanların yaşadığı mutlu bir yer olsun. Zaten öyle bir yer burası. Ben burayı çocukluğumdan beri biliyorum. Çocukluğum özellikle yazları burada geçti. Annem, babam buralı ama ben Derince'de doğdum biliyorsunuz. Ben 4 Temmuz zamanında buraların nasıl dolduğunu, yürünemeyecek kadar kalabalık hale geldiğini biliyorum. İnşallah bundan sonra daha da güzel olur" şeklinde konuştu.

"EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER VERİYORSUNUZ"

Bir kez daha yıl boyu verdiğiniz emeklerden dolayı kursiyerleri ayrı ayrı tebrik eden Başkan Doç. Dr. Büyükakın "Çok ciddi eserler veriyorsunuz. Göz nuru emekleriniz için sizleri kutluyorum. Kursların yaygınlaşması ve kentin yaşamına renk katması dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi Allaha emanet ediyorum" dedi.

BAŞKANDAN KURSİYERE NİKAHINI KIYMA SÖZÜ

Konuşmanın sonunda, her ilçe sergisinin açılışında olduğu gibi evlenecek olan kursiyere KO-MEK Bohçası verildi. Kursiyer Ebru Yavuz bohçasını Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın elinden aldı. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, gelecek yaz evleneceğini öğrendiği kursiyeri tebrik ederek, nikâhını kıyma sözü verdi. Ahşap Boyama Usta öğreticisi Tuğçe Küçükikiz de kursiyerleriyle birlikte seramikten yaptıkları bir çeşmi bülbül vazoyu Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a hediye etti.

ESERLERİ TEK TEK İNCELEDİ KURSİYERLERİ KUTLADI

Ardından protokol üyeleri, kursiyerler ve vatandaşların katılımı ile kurdele kesilerek Karamürsel İlçe Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergideki ürünleri inceleyen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın emekleri ve başarıları nedeniyle kursiyerleri ve onları yetiştiren usta öğreticileri kutladı.