Başkan Doğan, 1 aylık maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Doğan, 1 aylık maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı - Son Dakika

Başkan Doğan, 1 aylık maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı

6 saat önce

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede yaşayan 65 yaş üstü, hasta, engelli veya iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığı için geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için 1 aylık maaşını bağışladı.

Başkan Doğan, 1 aylık maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı, System.String[]

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede yaşayan 65 yaş üstü, hasta, engelli veya iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığı için geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için 1 aylık maaşını bağışladı.


Başkan Doğan yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü, hasta, engelli veya işyerlerini kapatmak zorunda kaldığı için geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını Belediyemiz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve vatandaşlarımızın katkıları ile karşılıyoruz. Ben de 1 aylık maaşımı ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize süt, çocuk bezi ve erzak alınması için bağışlıyorum. Bu zamana kadar destek veren hemşehrilerime teşekkür ediyor, tüm hayırsever hemşehrilerimizin özellikle bu üç aylar hürmetine bir paket de komşun İçin al kampanyamıza destek vermesini saygılarımla istirham ediyorum" dedi.


Dünyada ve Türkiye'de yaşanan korona virüsü salgınına karşı çeşitli tedbirler aldıklarını söyleyen Başkan Halit Doğan, "İlçemizde gerekli önlemler alıyoruz. İlçemizde bulunan fırın ve gıda ürünü satan işletmelere rutin şekilde yaptığımız hijyen, fiyatlandırma denetimlerimizi sıklaştırdık. Ekiplerimiz yoğun kullanılan alanlara, sokak ve caddeler dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pazar yeri, ATM'lerinin olduğu yerler başta olmak üzere ilçemizin çeşitli noktalarına dezenfekte cihazları yerleştirdik. İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle parklarımızı, yürüyüş, oturma ve piknik alanlarımızı kullanıma kapattık" dedi.


Başkan Halit Doğan şöyle devam etti: "Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, ihtiyaç sahiplerine yardım paketlerini ulaştırıyor. 65 yaş üstü, hasta veya engelli hemşehrilerimizin ihtiyaç listelerini ekiplerimiz alıp, alışverişlerini yaparak kendilerine teslim ediyorlar."


Sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirten Başkan Doğan, "Sokak hayvanlarının beslenme kaynağının büyük bölümünü teşkil eden lokanta, kafe ve restoranların korona virüsü salgınına karşı kapatılmasının ardından ilçemizin belirli noktalarına kedi ve köpekler için hazırlanan beslenme kaplarını yerleştirdik. Ekiplerimiz düzenli olarak yem ve sularını dolduruyorlar" şeklinde konuştu.


İşi olmayanları sokağa çıkmaması konusunda uyaran Başkan Halit Doğan, "Bizim bu aldığımız tüm önlemlere karşı, hemşehrilerimiz de kişisel önlemlerini almalılar. İşi olmayanlar kesinlikle sokağa çıkmamalı, kalabalık ortamlar kesinlikle oluşturulmamalıdır. İnşallah el ele vererek bu sıkıntılı günleri de atlatacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Halit Doğan, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:16 Kaynak: İHA

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