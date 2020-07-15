Başkan Doğan: "15 Temmuz, tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir" - Son Dakika

Başkan Doğan: "15 Temmuz, tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir"

Kütahya'nın Emet ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kütahya'nın Emet ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.


Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain kalkışmanın 4'ncü yıl dönümünde hafızalarda yüzyıllara yayılacak derin etkiler bıraktığı gibi, ülkemizin parlak geleceği için milli birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek pekiştirecek bir destanı da içinde saklamaktadır. Bundan 4 yıl önce ülkemiz şanlı kudretinin bir örneğini daha göstermiş ve ülkemiz üzerinde hain planlar kuranların planlarını bozguna uğratmıştır. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara çıkan her vatandaşımız, vatanı için hainlere yanıt veren her vatandaşımız unutulmamalıdır ki Çanakkale ecdadının torunlarıdır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Doğan: '15 Temmuz, tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir' - Son Dakika

Son Dakika

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İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
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Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
15:19
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
Dortmund, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Andre Schürrle ile yollarını ayırdı
14:58
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
14:50
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
14:19
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
14:06
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