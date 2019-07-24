Son Dakika Haberleri: Başkan Doğan'a çocuklardan yoğun ilgi
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Başkan Doğan'a çocuklardan yoğun ilgi

1 saat önce

Üçköprü Mahallesi'nde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, mahalledeki çocukların yoğun sevgisiyle karşılaştı.

Başkan Doğan'a çocuklardan yoğun ilgi, System.String[]
Üçköprü Mahallesi'nde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, mahalledeki çocukların yoğun sevgisiyle karşılaştı.

İlçede mahalle ziyaretlerinde bulunarak sorun ve talepleri yerinde dinleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Umut Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla sohbet etti. Mahallelinin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Doğan, daha sonra mahalledeki çocuklarla buluştu. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Doğan, Çarşamba'nın evlatlarının her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, başarı dileklerinde bulundu.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Doğan, daha sonra mahalleden ayrıldı. - SAMSUN
Halit Doğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:59 Kaynak: İHA
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