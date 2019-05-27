Son Dakika Haberleri: Başkan Doğan Altındere Mahallesi sakinleri ile iftarda buluştu

Başkan Doğan Altındere Mahallesi sakinleri ile iftarda buluştu

1 saat önce

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Altındere Mahallesi geleneksel iftar yemeğine katıldı.

Başkan Doğan Altındere Mahallesi sakinleri ile iftarda buluştu, System.String[]
Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Altındere Mahallesi geleneksel iftar yemeğine katıldı. Büyük bir sevgiyle karşılanan Başkan Doğan, "Bu birlik ve beraberliğimiz sürdüğü sürece kazanan Altındere Mahallemiz ve Merkezefendimiz olacak" dedi.

Başkan Doğan, mahallelerde kurulan iftar sofralarında vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Doğan, Altındere Mahallesi'nde geleneksel olarak kurulan iftar yemeğine Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ile birlikte katıldı. Altındereliler, Başkan Doğan'ı coşkuyla karşıladı. Vatandaşlar tarafından büyük bir sevgiyle kucaklanan Başkan Doğan, "Ramazanınız mübarek, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Merkezefendi Belediyesi olarak yeni dönemde Altındere Mahallemizdeki sorunları ve sıkıntıları biliyoruz. Sizlerin talepleri ve istekleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu birlik ve beraberliğimiz sürdüğü sürece kazanan Altındere Mahallemiz ve Merkezefendimiz olacak. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz destek için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Doğan mahalleli ile oruçlarını açtı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:32 Kaynak: İHA
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