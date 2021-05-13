Başkan Doğan bayramda yaşlıları ve şehit ailelerini unutmadı - Son Dakika

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçede yaşayan yaşlıları ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ile birlikte yaşlıları ve vatan uğruna evlatlarını toprağa vermiş olan şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri olan Ramazan Bayramı'nın bu yıl da korona virüs salgını sebebiyle evlerde geçeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bayramlar kardeşlik duygularının pekiştiği; sevgi, dayanışma, yardımlaşma ve huzur ortamını içinde barındıran yegane günlerdir. Salgın sebebiyle bu yıl Ramazan Bayramımızı sevdiklerimizden uzakta geçireceğiz. Büyüklerimizin ellerini öpemeyecek, akraba ziyaretleri gerçekleştiremeyeceğiz. Sağlımız için evlerde kalmamız gereken günlerden geçiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bir sonraki bayramı sevdiklerimizle yan yana, neşe ve sevinç içinde geçireceğiz" dedi.

"Büyüklerimiz bizim için çok değerli"

İlçede yaşayan büyüklere ve şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Büyüklerimiz bizim için çok kıymetliler. Onların hayır dualarını almak, yüzlerinde bir nebze tebessüm oluşturabilmek bizim için çok değerli. Biz de bayramımız buruk geçmesin, büyüklerimiz bizler için ne kadar önemli ve kıymetli olduklarını bir kez daha hatırlasınlar diye onları ziyaret ettik. Vatan uğruna evlatlarını toprağa vermiş şehit ailelerimizin bayramını kutladık ve şehitlerimizi dualarla andık. Al bayrağımızın altında huzurlu bir şekilde bayramımızı kutlayabiliyorsak aziz şehitlerimiz sayesindedir. Bugün ilk kıblemiz, Müslümanların mabedi Mescid-i Aksa'dan gelen şehit haberlerini üzüntü ile takip ediyoruz. Dualarımız Müslüman kardeşlerimizle birlikte. Yapılan insanlık dışı saldırıları kınıyorum. Bayrama ulaştığımız bugünlerde Rabbim tüm Müslüman kardeşlerimizi korusun" şeklinde konuştu.

"Ramazan Bayramımız mübarek olsun"

Tüm İslam Aleminin bayramını kutlayan Başkan Doğan, "Mübarek Ramazan Bayramımızın tüm İslam Alemine sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Başta tüm Çarşambalı hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin, milletimizin ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN