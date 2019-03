Başkan Doğan, Belediye Meclisine Veda Etti

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, son katıldığı meclis toplantısında meclis üyelerine veda etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, döneminin son meclis toplantısını gerçekleştirdi. 6 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya meclis üyeleri eksiksiz katılım sağladı. Tapuda Kabaoğlu İdari Tüysüzler mahalle konağının ikinci katında derslik olarak ayrılan iki adet odanın İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'ne, Sağlık Evi olarak kullanılan kısmın Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne olan tahsislerinin iptal edilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. Plan bütçe komisyonu raporları oy birliği ile kabul edildi. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde, meclis üyeleri, veda konuşması yaparak, teşekkür etti.



Meclisin toplantısında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Sonlar biraz buruk olur. Meclislerde ki bu sonu 3. kez yaşayan birisiyim. Bir tanesi TBMM'deydi, önceki dönem ve şimdi. Ama bu burukluk güzel şeyleri hatırlamaya, güzel şeyleri tazelemeye de vesile olur. Belki o süreç içerisinde birbirimizden esirgemiş olabileceğimiz sözleri de söyleme vesilesidir. Yaklaşık 10 yıldır burada İzmit için hep birlikte mücadele ettik. Biz, belediye başkanlığını, makamının özlük hakları, bir takım imkanları, bir takım havası için değil de o makamlarda olup güzel işler yapıp, şehirde güzel anılar bırakıp hizmet etme onur yerleri olarak gördük. Onun içinde her zaman ceketimi alıp gidecek gibi durdum. Makam koltuğunda da çok az oturan bir başkan oldum" dedi.



Görev süresi hizmet odaklı çalıştıklarını anlatan Başkan Doğan, "Şimdi, kurumsallaşmış, markalaşmış bir İzmit Belediyemiz var. Herkesin tarafsızca, adalet içerisinde hizmetini yapmasına çaba gösterdim. Parayı iyi yönettik. Belediyenin alt yapısıyla, elektronik sistemiyle, modern arşivinin oluşturulmasıyla, birçok teknolojik gelişmeyi getirdik. Hizmet binalarımızı yeniledik, geliştirdik. Elimizde ki devletle ilgili borç kısmının yarısını takaslarla, diğer kalanını yapılandırdık, şirketlerimizi katma değer çıkaran şirketlere dönüştürdük. Gayrimenkullerimizi 3 kata yakın arttırdık. Şuanda belediyemizin alacaklarını topladığımız zaman 80-90 milyonluk artısı olan getirimiz var" diye konuştu.



Başarma arzusu ile çalıştıklarını anlatan Doğan, "Bu çalışma temposu içerisinde bazen en yakınlarımızı bile göremedik, kırdık da. Hata yapmış olabiliriz ama yanlış yapmadık. Her biriniz hakkınızı helal edin. Bu şehir yönetmesi kolay bir şehir değil. İzmit ilçe gibi görünüp, bütün şehrin yükünü kaldıran bir yer. Her zaman doğrular kazanır. Akçeli işlere hiç tenezzül etmedik, ettirmedik. Hem bürokrat arkadaşlara, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman kanunsuz iş talebi zorlaması yapılmamıştır. Akçeli, şehrin menfaatlerine aykırı bir şeye izin vermedik. Bizim meclisimiz en güzel meclislerden birisiydi. İzmit kalitesinin altında bir tarzımız olmadı. Biz burada hepimiz görevimizi yaptık. Bu dönemi hep birlikte sonlandırıyoruz. Ben her zaman emrinizdeyim. Hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa helal olsun. Ben çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum. En büyük teşekkürü halkımıza ediyoruz, her zaman yanımızda oldunuz" şeklinde konuştu.



Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar günüyle ilgili de konuşan Doğan, "Bizim hem inancımız hem Türk geleneği zaten kadını başköşeye kurmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, dünyaya model olmuştur. Daha kimse seçme hakkını vermezken, seçme ve seçilmeyi birlikte vermiştir. Çağdaş medeniyetler dediklerimize ders vermiştir. Gündeme gelen bir takım şiddet olumsuz olaylar biz erkekleri en çok üzüyor. Hastalıklı kişilerin yaptıkları yüzünden genelleme yapılıyor. Bundan sonra kadın bir başkanın olması şehir içinde farklı bir güzellik olacaktır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

