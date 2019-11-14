Son Dakika Haberleri: Başkan Doğan: "Bor karbür fabrikası planında aksama yok"
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Başkan Doğan: "Bor karbür fabrikası planında aksama yok"

6 saat önce

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İstanbul'da düzenlenen 'Boron lansmanı' sonrası yaptığı açıklamada, Emet'te kurulacak olan bor karbür fabrikası planlamalarında herhangi bir aksamanın olmadığını açıkladı.

Başkan Doğan:

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İstanbul'da düzenlenen 'Boron lansmanı' sonrası yaptığı açıklamada, Emet'te kurulacak olan bor karbür fabrikası planlamalarında herhangi bir aksamanın olmadığını açıkladı.


Doğan, İstanbul'da düzenlenen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı 'Boron lansmanı'na katıldı. Bakan Dönmez ve Eti Maden Genel Müdürlüğü yetkilileri ile istişare fırsatı bulduklarını da belirten Başkan Doğan, "Eti Maden İşletmeleri ile ilçeye yapılacak üretim tesisleri, sosyal tesisler konusunda sürekli bakanlık ve genel müdürlük nezdinde girişimlerde bulunuyoruz. İlçemize gençlik merkezi yapımı ile sosyal tesis kazandıran işletmemizin planlamaları dahilinde, daha gelişmiş bor karbür fabrikasının ilçemize yapımı hedef ve planlamasında da herhangi bir sapma yoktur. Sülfirik asit fabrikamızın üretime geçmesine mukabil, ilçemizde daha çok bor karbür fabrikası yapım sürecini duyacağız" dedi. - KÜTAHYA

İstanbul, Kütahya, Emet, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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