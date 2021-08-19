Başkan Doğan büyük heyecanının startını verdi

Denizli'de 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışı kortej geçişinin startı verildi.

Merkezefendi'de Off-Road heyecanı başlıyor. Kortej geçişinin startını Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Babadağ Belediye Başkanı Ali ve Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ile birlikte verdi. Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden başlayan kortej geçişi Çakmak Mahallesi'ne kazandırılan Merkezefendi Off Road Pisti'nde sona erdi. Yarışmaya katılacak olan araçlar, Denizli'nin caddelerinde tur attı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tüm sporseverleri 22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan seyirci etabına davet etti. Başkan Doğan, "Petlas Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışı 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Merkezefendi Belediyesi ve DENDOFF ailesi olarak daha önce 1 mahalli, 3 ulusal yarışa ev sahipliği yaptık. Yarışlarımızı burada gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz hazırız, pistimiz hazır, ekip arkadaşlarımız hazır. Yarışların bu pistte görsel olarak çok güzel olacağını düşünüyorum. Tüm sporseverleri, heyecan ve adrenalin tutkunlarını 22 Ağustos'ta yapılacak olan Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışı Seyirci Etabına davet ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ