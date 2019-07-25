Son Dakika Haberleri: Başkan Doğan'dan "Çarşamba Rahvan At Yarışları"na davet
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Başkan Doğan'dan "Çarşamba Rahvan At Yarışları"na davet

24 dakika önce

Çarşamba Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Çarşamba Rahvan At Yarışları" 28 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Yeşilırmak Doğal Yaşam Park'ında yapılacak.

Başkan Doğan'dan
Çarşamba Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Çarşamba Rahvan At Yarışları" 28 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Yeşilırmak Doğal Yaşam Park'ında yapılacak.

Çarşamba Belediyesinin öncülüğünde, Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği, Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından 100 yarış atının katılacağı Çarşamba Rahvan At Yarışları bu yıl da nefes kesecek. 11 gruptan oluşan Çarşamba Rahvan At Yarışları'nda, Türkiye'de grubunda şampiyonluk yaşayan atlarda mücadele edecek.

Geleneksel ata sporlarını yaşatmak istediklerini vurgulayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "At sporu ve at sevgisi bizlere atamızdan yadigar. Desteklemek ve yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak bizim görevimiz. Tüm bu gayretlerle ata sporlarımızdan olan binicilik yeniden canlanmıştır. 28 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de yapılacak olan Çarşamba Belediyesi Gelenekse Rahvan At Yarışlarımıza tüm halkımızı davet eder, katılacak olan yarışçılara başarılar dilerim" dedi. - SAMSUN
Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
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