Başkan Doğan'dan hayvanseverlere: "Evden çıkmayın, sokaktaki canları biz besliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Doğan'dan hayvanseverlere: 'Evden çıkmayın, sokaktaki canları biz besliyoruz' - Son Dakika

Başkan Doğan'dan hayvanseverlere: "Evden çıkmayın, sokaktaki canları biz besliyoruz"

6 saat önce

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan oluşturdukları beslenme noktalarını paylaşarak hayvanseverlerin de evden çıkmaması için, "Evden çıkmayın, sokaktaki canları biz besliyoruz" sözleriyle çağrı yaptı.

Başkan Doğan'dan hayvanseverlere:

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan oluşturdukları beslenme noktalarını paylaşarak hayvanseverlerin de evden çıkmaması için, "Evden çıkmayın, sokaktaki canları biz besliyoruz" sözleriyle çağrı yaptı.


Korona virüsü salgınından dolayı inşaların evlerinden çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının yemek bulmada zorlanmaması için Çarşamba Belediyesi tarafından ilçe merkezinde hayvan besleme noktaları oluşturularak su, köpek ve kedi mamaları konuldu.


Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan hazırlanan beslenme noktalarını fotoğrafını paylaşarak hayvanseverlerin sokak hayvanlarını düşünerek evden çıkmamaları için çağrı yaptı. Sokak hayvanlarının rahatça yemek bulabilmesi için gereken her şeyi yaptıklarını belirten Başkan Doğan, "Değerli hemşehrilerim, sizler için şu an en korunaklı yer eviniz, sizler evinizdeyken sokak hayvanlarımız nasıl beslenir diye üzülmeyin, dünyamızı paylaştığımız canlarımızı sokak hayvanlarımızı da unutmadık" dedi. - SAMSUN

Halit Doğan, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:34 Kaynak: İHA

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