Başkan Doğan'dan TOKİ konutları hakkında açıklama - Son Dakika
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Başkan Doğan'dan TOKİ konutları hakkında açıklama

14.10.2022 10:08
Başkan Doğan'dan TOKİ konutları hakkında açıklama

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yüzyılın konut projesi ile Çarşamba'ya kazandırılacak 600 TOKİ konutunun Çarşamba Şeker Fabrikası lojmanlarında yapılacak olmasına dair bir açıklamalarda bulundu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yüzyılın konut projesi ile Çarşamba'ya kazandırılacak 600 TOKİ konutunun Çarşamba Şeker Fabrikası lojmanlarında yapılacak olmasına dair bir açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan, "Çarşamba ilçemizde yapılacak TOKİ konutları üzerinden, Çarşamba Şeker Fabrikası konusunu farklı mecralara çekerek gündem oluşturmaya, ortalığı bulandırmaya yönelik bazı açıklamalar yapıldığını görmekteyiz. Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi için yapılan toplantılar ve girişimler ile gelinen aşama ve revizyon çalışmaları ortadadır. Bu çalışmalar kamuoyunun önünde yapılmış olup bugünkü tutarı en az 75 milyon lirayı bulmaktadır. Çarşamba Şeker Fabrikası'na da geçtiğimiz ay KPSS üzerinden 5 personel ataması olmuştur. Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açılması için lojmanının olması gibi bir zorunlulukta yoktur. Ayrıca bu lojmanlar işçi misafirhanesi olarak kullanılmamakta, işçi lojmanı fabrika alanında olup yenilenmiştir. Lojmanların olduğu alan ile fabrika alanının da alakası yoktur. İkisi farklı yerlerdedir. İddia edilen söz konusu arsada 90 tane ekonomik olarak ömrünü tamamlamış lojman vardır. Bu lojmanların olduğu bölgeyi, devletin üzerinde bir yük olmaktan kurtararak Çarşambalı hemşehrilerimizin hizmetine olacak şekilde 600 ailenin yaşayacağı TOKİ konutu yapımına açmış olmak bile çevresine vereceği katkıyı düşünür isek tek başına alkışı hak etmektedir." dedi.

Şeker Fabrikası'nın içindeki parçaların sökülerek başka fabrikalara taşındığı iddiasının gerçek olmadığını kaydeden Halit Doğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Konuya ilişkin yapılan haberde yer alan makina parçaları, difüzyon dişli kutularıdır. Bunlar her yıl kampanya döneminde Eskişehir Makine Fabrikasına gönderilir ve bakımı yapılarak diğer şeker fabrikalarının olası arıza durumlarında acil müdahale yapılabilsin diye bekletilir. Kampanyalar (pancar işleme dönemi) bittikten sonra da yeniden Çarşamba Şeker Fabrikası'na gönderilir. Bu durum yıllardır tekrar eden bir durumdur. Bizim amacımız, tüm çalışmamız ve hayalimiz Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesidir. Üç yıl öncesinde fabrika konusu hiç konuşulmazken bugün herkesin gündemindedir. Bugün yaşanan günlük kısır tartışmalara inat Çarşambamız için bildiğimiz yolda çalışmaya devam edeceğiz. TOKİ konutları ilçemize hayırlı olsun."

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Samsun haberleri... Çarşamba'ya 600 TOKİ konutu Samsun haberleri... Çarşamba'ya 600 TOKİ konutu
Kaynak: AA

Halit Doğan, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Doğan'dan TOKİ konutları hakkında açıklama - Son Dakika

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