Son Dakika Haberleri: Başkan Doğan Denizli Basket'i Manisa'ya uğurladı
Son Dakika Spor Haber

Başkan Doğan Denizli Basket'i Manisa'ya uğurladı

33 dakika önce

Türkiye Basketbol Ligi 2019-2020 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Manisa'da yapacağı hazırlık maçları için bu kente gitti.

Başkan Doğan Denizli Basket'i Manisa'ya uğurladı, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi 2019-2020 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Manisa'da yapacağı hazırlık maçları için bu kente gitti. Denizli Basket'i Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan uğurladı. Başkan Doğan, "Bu sene Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olmanın bilinciyle bir kadro, bir çalışma gerçekleştirdik. İnanıyorum ki bu çalışmaların karşılığını sezon sonunda alacağız. Hazırlık dönemini en iyi şekilde tamamlayarak sezona hazır olacağız. Sezon öncesinde hem hazırlık maçları ile hem Federasyon Kupası ile kendimizi göreceğiz. Tabiki de her şeyden önce herhangi bir sakatlık yaşamamak önemli. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Perşembe günü Akhisar Belediyesi ve Cuma günü Manisa Büyükşehir Belediyesi ile hazırlık maçı oynayacak. Uğurlama öncesi Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulüp Başkanı Veli Deveciler, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Bosun ve Zafer Gökşin, teknik kadro ve oyuncular ile Kırçiçeği Butik Kafe'de bir araya geldi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Mehmet Ekici'nin Maccabi Tel Aviv'e transfer olacağı iddia edildi Fenomen Yağmur Taktaş, mesajlarını ifşa ettiği futbolcu Emre Mor ile yaşadıklarını anlattı Galatasaray Lisesi'ne atanan müdür, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:24:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Doğan Denizli Basket'i Manisa'ya uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]