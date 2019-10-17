Başkan Doğan:

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet'in sorunları ile ilgili Ankara'da 3 gün boyunca çalışma ziyaretinde bulundu



Başkanlar, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Dış Finansman Sorumlusu Emrah Baydemir, Ulaştırma Alt Yapı ve Haberleşme Bakanlığı, PTT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canpolat, PTT Lojistik Daire Başkanı Ali İhsan Koç,Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Bilecik Milletvekili AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Selim Yağcı'yı makamlarında ziyaret ettiler.



Emet Belediyesi'nin projelerini hayata geçirme ve yeni projeler üretme adına bir süredir olgunlaştırdığı, finansman desteği konusunda oldukça olumlu mesafeler kaydedildiği bildirilirken, PTT Genel Müdürlüğü ile Etimaden protokolü kapsamında yürütülen çalışmalarda yapılabilecek işbirliklerinin değerlendirildiği ifade edildi. Ankara ziyaretlerinde Etimaden İşletmeleri'nce Emet'e yapılacak olan gençlik merkezi çalışmalarını da incelerken, kısa bir süre sonra yapım işinin ihale edileceği bilgisi verildi.



Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada,"Gazi Emet halkımızın huzur ve refahı,ekonomik ve sosyal anlamda gelişimi için başta alt yapı, içme suyu, Ges, gençlik merkezi, termal yatırımlar olmak üzere gerçekleştirilebilir projeleri kısa sürede hayata geçirme adına yoğun bir program uygulamaya devam ediyoruz. Bu konuda sık sık Ankara ziyaretlerimizle çalışmalarımızı yerinde olgunlaştırıyor ve geliştiriyoruz. Allah'ın izniyle bir çoğunda sonuç alma aşamasına geldik. Güzel sonuçlarımızı ve kazanımlarımızı elde ettikçe kamuoyu ile paylaşacağız. Laf değil, icraat üretmek adına, bazı projelerimizi ve çalışmalarımızı gerçekleştirerek halkımızı bilgilendirmeyi ilke edindik. Yaptığımız çalışmaların meyvesini inşallah en kısa sürede birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı - KÜTAHYA