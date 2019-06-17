Başkan Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi'nde
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Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi'nde yaşanan sağanak yağıştan zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:36 Kaynak: İHA
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan
, Gökçeçakmak Mahallesi'nde yaşanan sağanak yağıştan zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.
Geçtiğimiz hafta Gökçeçakmak Mahallesi'nde ve çevre mahallelerde yaşanan sağanak yağış sonrası Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti
Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunuldu.
Başkan Halit Doğan, ziyaretlerinde sık sık mahalleli ile sohbette bulunarak, yağış sonrası yaşanan tablo ve alınabilecek önlemler hakkında detaylı istişarelerde bulundu. - SAMSUN
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