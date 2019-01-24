Son Dakika Haberleri: Başkan Doğan, "Güzel Hizmetler Yaptık"

Başkan Doğan, "Güzel Hizmetler Yaptık"

1 saat önce

Gündoğdu Mahallesi'nde incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı nevzat Doğan, "Ekibimizle hep birlikte diğer mahallelerde olduğu gibi bu mahallemizde de 10 yıldır çok güzel hizmetler yaptık" dedi.

Başkan Doğan,
Gündoğdu Mahallesi'nde incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı nevzat Doğan, "Ekibimizle hep birlikte diğer mahallelerde olduğu gibi bu mahallemizde de 10 yıldır çok güzel hizmetler yaptık" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Gündoğdu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Doğan'a mahalle inceleme gezisinde Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri ile muhtar Çetin Ersoy eşlik etti. Cadde ve sokakları gezen, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Doğan, inceleme gezisi sonrası yaptığı açıklamada, "Gündoğdu Mahallemiz hızla gelişen bir mahallemiz. Ekibimizle hep birlikte diğer mahallelerde olduğu gibi bu mahallemizde de 10 yıldır çok güzel hizmetler yaptık. Gündoğdu Mahallemiz hizmetlerimizle adet nakış nakış işlendi. Gündoğdu, bulvarından, ara yollarına, parklarına, camilerine kadar çok güzel bir mahallemiz oldu" dedi.

Bölgede birçok sosyal projenin hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Doğan, "Bölgeye içinde spor tesisi, mesire yeri ve parkı olan güzel bir tesis kazandırıyoruz. Yakında hizmete girecek olan kompleks şeklindeki tesislere hiçbir zaman unutmayacağımız 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir'in adını verdik. Kompleks sadece Gündoğdu'ya değil Yeşilova ile başka mahallerimize de hizmet verecek" diye konuştu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Serkan, Nevzat Doğan, İzmit, Gündoğdu, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuzlanan Palamudun Kavanozu 100 Liradan Satılıyor Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz

Emekliye Müjde: Maaşlara Bir Zam Daha Geliyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 13:10:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Doğan, "Güzel Hizmetler Yaptık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]