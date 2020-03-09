Başkan Doğan hastanede tedavi gören vatandaşları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Doğan hastanede tedavi gören vatandaşları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Doğan hastanede tedavi gören vatandaşları evlerinde ziyaret etti

7 saat önce

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, hastanede tedavi gören vatandaşları evlerinde ziyaret edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Başkan Doğan hastanede tedavi gören vatandaşları evlerinde ziyaret etti, System.String[]

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, hastanede tedavi gören vatandaşları evlerinde ziyaret edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi.


Ziyarete, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner katıldı.


Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Doğan, ziyaretteki amaçlarının rahatsızlıkları nedeniyle gününü evde geçiren hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi.


Başkan Doğan, "Sağlık insanın en büyük hazinesi. Bazen beklenmedik kazalar insan hayatını önemli ölçüde etkiliyor. Ama hayata küsmeden, en olumsuz şartlarda bile hep yapılabilecek güzel şeylerin olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir" dedi.


Başkan Doğan'ın ziyareti esnasında, hasta yakınları ziyaretten dolayı başkan ve beraberindekilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:28 Kaynak: İHA
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