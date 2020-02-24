Başkan Doğan: "İstihdam sağlayan iş yerlerinin sayısı artırılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Doğan: 'İstihdam sağlayan iş yerlerinin sayısı artırılmalı' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Doğan: "İstihdam sağlayan iş yerlerinin sayısı artırılmalı"

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde açılan palet üretim fabrikası bünyesinde çalıştırdığı 50 işçi ile ilçeye ekonomik anlamda büyük katkı sağlıyor.

Başkan Doğan:

Kütahya'nın Emet ilçesinde açılan palet üretim fabrikası bünyesinde çalıştırdığı 50 işçi ile ilçeye ekonomik anlamda büyük katkı sağlıyor.


Şirket sahibi Abdullah Ünal, yaptığı açıklamada, "2020 de yatırımlarımız devam ediyor. Şirketimiz bünyesinde çalışanlarımız 50 kişiye ulaşmıştır. Gayret bizden takdir Allah'tan. Ziyaretleri için Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre'ye teşekkür ediyorum" dedi.


Ekonomik anlamda Emet'te bu yatırımları yapan iş adamlarına teşekkür ettiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Hedefimiz bu yatırımları yapan iş adamlarımızın sayılarının artmasını sağlamak. Girişimci İş Adamı Abdullah Ünal, yaptığı bu iş ile ilçe ekonomimize çok ciddi fayda sağlamaktadır. Kendilerine iş hayatlarında başarılar ve bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, İşçi, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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