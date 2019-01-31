Başkan Doğan, İzmitli Gençleri Asker Ocağına Uğurladı

İzmit
Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan
, İzmit'te askere gidecek gençlerin asker eğlencesine katıldı.
Vatan hizmeti için asker ocağına gidecek 15 genç için Alikahya
Kültür Merkezi'nde düzenlenen asker eğlencesine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan katıldı. Eğlencede Başkan Doğan'ı AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz
ile AK Parti İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan
yalnız bırakmadı. Asker adayı gençlerle birlikte halay çekip, "En büyük asker bizim asker" sloganları atıldı. Eğlencenin sonunda vatan görevi için asker ocağına gidecek olan gençler için dua yapıldı.
İzmit ilçesinin Alikahya Mahallesi'nde ikamet eden gençler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan Başkan Doğan, askere gidecek olan gençlerle tek tek sohbet etti. Askerliğin Türk gençleri için çok özel bir anlamı olduğunu belirten Doğan, "Sırası gelen her gencimiz bayrağımız ve vatanımız için bu kutsal görevi yerine getiriyor. Askerlik vatana, bayrağa ve millete bağlılığın sembolüdür. Asker ocağı bir eğitim yuvasıdır, gençlerimiz için hayatlarının dönüm noktasıdır. Bugün heyecanlıyız. Anaların gözbebeği, canından can kattığı güzel evlatlarımızı vatana hizmete gönderiyoruz. Bu vatan bin yıldır, namusunu korumuştur. Bu da bu aslan parçalarımız sayesinde olmuştur. Dualarımız sizinle. Analar gerektiğinde vatana kurban olsunlar diye yavrularına kına yakar. Asker ocağında bu vatanın değerini bir kez daha anlayacaksınız. Orada üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapın. Hayırlısı ile görevinizi tamamlayıp gelin. Başta Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan
'a, ordumuza, bütün askerlerimize, polislerimize Allah yardım etsin. Gençler, yolunuz açık olsun. Kendinize dikkat edin. Allah bu kutsal görevi yapmayı nasip etti. Hepinize hayırlı tezkereler diliyorum" dedi. - KOCAELİ