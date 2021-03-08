Başkan Doğan 'Kadınlar Günü'nde şehit annesini unutmadı - Son Dakika

Başkan Doğan 'Kadınlar Günü'nde şehit annesini unutmadı

08.03.2021 16:20
Başkan Doğan 'Kadınlar Günü'nde şehit annesini unutmadı, System.String[]

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle şehit annelerinin ve belediye personelinin kadınlar gününü kutlayarak çiçek takdiminde bulundu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle şehit annelerinin ve belediye personelinin kadınlar gününü kutlayarak çiçek takdiminde bulundu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye personeli ve şehit annelerini ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu. Başkan Doğan'a 8 Mart ziyaretlerinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden eşlik etti.

"Yaptığımız her çalışmada kadınlarımızı destekliyoruz"

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "AK Parti İlçe Başkanımız Taner Özden ile birlikte güne Belediye, İŞKUR ve Denetimli Serbestlik personellerimizin kadınlar gününü kutlayarak başladık. Çarşamba Belediyesi olarak kadınların, hayatın her alanında özveriyle ve başarıyla var olduklarının bilincindeyiz. Yaptığımız her çalışmada kadınlarımızı destekliyor ve daha iyi şartlarda yaşamaları için çalışıyoruz. Evde, işte, okulda, tarlada hayatın her alanında toplumumuzun değerlerini yaşatan ve başaran kadınlarımıza her şey için teşekkür ederim. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

Şehit annesine ziyaret

Kadınlar günü vesilesiyle şehit annelerini de ziyaret eden Başkan Doğan, "Şehit annemiz Fikriye Atasever'i kadınlar gününde ziyaret edip hayır duasını aldık. Kendisi bir oğlunu vatan için toprağa vermişti. Diğer evladı ambulans şoförüydü, korona virüse yenik düştü. Fikriye annemize bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bu vesileyle tüm şehit annelerimizin Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu.

"Kadına şiddeti kınıyorum"

Yakın zamanda Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayına da değinen Belediye Başkanı Doğan, "Geçtiğimiz günlerde ilimizde yaşanan ve hepimizi derinden üzen şiddet olayını esefle kınıyorum. Kadınlarımıza karşı yapılan her türlü fiziksel ve psikolojik şiddetin her zaman karşısındayız. Bir annenin, çocuğunun gözleri önünde darp edilmesi asla kabul edilebilir bir şey değil. Toplumumuzu şekillendiren, hayatımızın her anında yaşama yön veren kadınlarımıza karşı yapılan bu tutum insanlık dışıdır. Tüm kadınlarımızın sevgi, saygı ve hoşgörü içinde yaşayabildiği bir toplum temenni ediyor ve bunun için çalışıyoruz. Bu duygu ve düşünce ile tekrardan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Başkan Doğan 'Kadınlar Günü'nde şehit annesini unutmadı
Başkan Doğan 'Kadınlar Günü'nde şehit annesini unutmadı
Başkan Doğan 'Kadınlar Günü'nde şehit annesini unutmadı

Kadınlar Günü, Çarşamba, Şehit, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Doğan 'Kadınlar Günü'nde şehit annesini unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Eski eşini acımasızca döven şahsa kaç yıl ceza verilecek? Ünlü avukat merak edilen soruyu yanıtladı İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt         
20:13
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu         
19:44
Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi         
19:17
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:11:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Doğan 'Kadınlar Günü'nde şehit annesini unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei