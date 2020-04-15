Başkan Doğan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi - Son Dakika

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşıyla destek verdi.

Doğan, Ziraat Bankası Andırın Şubesine giderek kampanyanın ilgili hesabına bir aylık maaşını yatırdı.

Desteğin ardından açıklama yapan Doğan, "Biz büyük ve gözü gönlü bol bir milletiz. Tüm ülkemizde olduğu gibi Andırın'da da koronavirüse karşı önlemle ilgili mücadelemizi maddi ve manevi olarak devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşımı bağışlıyor, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyorum." dedi.