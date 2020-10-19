Başkan Doğan, "Muhtarlık kurumu, devlet ile vatandaş arasında köprüdür" - Son Dakika

19 Ekim Dünya Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan, "Yaklaşık 200 yıllık mazisi olan muhtarlık kurumu, devletin en küçük yönetim birimi olmasına rağmen üstlendiği rol, fazlasıyla önemlidir" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe dayandığını vurgulayan açıklamada Başkan Doğan, "Muhtarlık kurumu, devletin en küçük yönetim birimi olmasına rağmen üstlendiği rol, fazlasıyla önemlidir. Muhtarlarımız, devlet ile hemşehrilerimiz arasında köprü görevini üstlenerek büyük sorumluluk almaktadır. Onların istekleri ve talepleri mahalle sakinlerimizin istekleridir. Merkezefendimizde hizmet veren 50 muhtarımızla birlikte ilçemiz için, hemşehrilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bizler, Merkezefendi Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ve muhtarlarımızın dile getirdikleri talepleri yerine getirmek, sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin kaliteli ve doğru hizmet alması, ilçemizin mutluluğunu ve huzurunu artıracaktır. Göreve geldiğimiz andan itibaren uyum içinde çalıştığımız muhtarlarımızla, birlik ve beraberliğimiz her zaman devam edecektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle demokrasinin temel taşı olan, kamu hizmetlerinin sunumunda ve hemşehrilerimizin yönetime katılımlarında en önemli destekçilerimiz olan muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ