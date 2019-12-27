Başkan Doğan personelleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Doğan personelleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Doğan personelleriyle bir araya geldi

6 saat önce

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, personelleri ile bir araya geldi.

Başkan Doğan personelleriyle bir araya geldi, System.String[]

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, personelleri ile bir araya geldi.


Personelin sorun ve şikayetlerini dinleyen Başkan Doğan, çalışanlarına emekleri ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti. Toplantıda bir konuşma yapan başkan Ali Doğan, "Geçtiğimiz 8 aylık sürede ki özverili çalışmalarınızdan dolayı öncelikle hepinize teşekkür ederim. Belediyemizde vatandaşlarımıza yönelik hizmetler şuana kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de iyi yürütülmeli. Vatandaşa her konuda yardımcı olunmalı ve her vatandaşa eşit davranılmalıdır. Siz değerli mesai arkadaşlarımızın da gayretleri ile belediye olarak yapacağımız hizmetlerle Karkamış'a ciddi hizmetler katarak önemli mesafe kat edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.


Karkamış için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Doğan, "Bu vesileyle Karkamış için "canla, başla" çalışarak ilçemizin her yıl pozitif yönde değişim ve gelişmesine katkı sağlayacağız.


Göreve geldiğimiz günden beri, Karkamış'ta çok güzel işler yapıldı. Bundan sonrada bu güzel hizmetleri muhakkak arttırarak devam ettireceğiz. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın memnuniyeti olmalıdır. Vatandaşımızı hiçbir zaman geri çevirmeyin ve onların istek, şikayet ve önerilerini dinleyin, çözüm noktasında da ilgili birim amirlerinizle bu sorunları paylaşın" diye konuştu. - GAZİANTEP

Ali Doğan, Karkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:51 Kaynak: İHA
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