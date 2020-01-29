Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Doğan: 'Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

18 dakika önce

Kütahya'nın Emet Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında doğan her bebeğin ailesi ziyaret ediyor.

Başkan Doğan:

Kütahya'nın Emet Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında doğan her bebeğin ailesi ziyaret ediyor.


Belediye Meclis üyesi Hasibe Hayta Altınok ile beraber yeni dünyaya gelen bebekleri evlerinde ziyaret ediyor. Ziyarette çeşitli hediyeler verilirken her bebek için hazırlanan fidanların ilkbaharda düzenlenecek etkinlikle Emet Kocakıran mevkiine dikileceği belirtildi.


Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamda, "Belediye olarak ilçemize hizmet noktasında projelerin takip ve çalışmalarını yürütürken, sosyal proje ekiplerimiz halkımızın yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Vefat eden vatandaşlarımızın evlerine eren aşı hizmeti yanında, sosyal proje ekiplerimiz yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı da ziyaret ederek, ihtiyaçları olup olmadığını kontrol ediyorlar ve yaşlılarımıza yaren oluyorlar. Ayrıca doğan her bebeğimiz için ziyaretlerimiz bir ayı aşkın bir süredir aralıksız devam ediyor. İnşallah ilkbaharla beraber ilçemiz Kocakıran mevkiinde geleceğimizin teminetı çocuklarımızın adını taşıyan bir hatıra ormanı oluşturacağız. Önümüzdeki dönemde sosyal prolerimizi dahada artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de yaşayan Antepli yaşanılanları anlattı! "Burada fare yılı kutlanıyor, sakın gelmeyin"
Hamsinin fiyatı 20 TL'den 12 TL'ye düşünce vatandaşlar balıkçılara koştu Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 10:54:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]