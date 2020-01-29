Başkan Doğan:

Kütahya'nın Emet Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında doğan her bebeğin ailesi ziyaret ediyor.



Belediye Meclis üyesi Hasibe Hayta Altınok ile beraber yeni dünyaya gelen bebekleri evlerinde ziyaret ediyor. Ziyarette çeşitli hediyeler verilirken her bebek için hazırlanan fidanların ilkbaharda düzenlenecek etkinlikle Emet Kocakıran mevkiine dikileceği belirtildi.



Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamda, "Belediye olarak ilçemize hizmet noktasında projelerin takip ve çalışmalarını yürütürken, sosyal proje ekiplerimiz halkımızın yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Vefat eden vatandaşlarımızın evlerine eren aşı hizmeti yanında, sosyal proje ekiplerimiz yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı da ziyaret ederek, ihtiyaçları olup olmadığını kontrol ediyorlar ve yaşlılarımıza yaren oluyorlar. Ayrıca doğan her bebeğimiz için ziyaretlerimiz bir ayı aşkın bir süredir aralıksız devam ediyor. İnşallah ilkbaharla beraber ilçemiz Kocakıran mevkiinde geleceğimizin teminetı çocuklarımızın adını taşıyan bir hatıra ormanı oluşturacağız. Önümüzdeki dönemde sosyal prolerimizi dahada artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA