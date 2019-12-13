Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, su sıkıntısı sebebiyle kamuoyundan özür diledi.



Doğan, "Arızalar bizden kaynaklanmıyor. 59 yıllık alt yapı kullanımını, enerji hatlarının yer altına alınmamış olması gibi çeşitli nedenlerle arızlar meydana geliyor. 2007 yılından bugüne Emet ilçesine verilen içme suyu Köprücek köyümüzdeki su deposundan verilmektedir. Dünden beri yaşanan su sıkıntısı yüksek gerilimin yol açtığı arıza ile 3 motor ve panonun yanmasından kaynaklanmıştır. Arızanın ilk meydana geldiğinden itibaren personelimiz büyük bir özveri ile arıza giderme çalışmalarına başlamış, gerekli malzeme ve teknik destek ilçe dışından da getirilerek tekrar suyun ilçeye verilmesi sağlanmıştır" dedi.



Doğan, "İlçeye su sadece bir kuyudan verilmemektedir. 4 kuyudan alına su güçlü motorlarla buraya aktarılarak ilçeye verilmektedir. O yüzden buraya alınacak jenaratör çok yüksek maliyette olup, kalıcı çözüm üretmediği içinde tercih edilmemektedir. Çünkü ayrı kuyulardan alınan sular için ayrı jeneratörler gerekmektedir. Ayrıca ilçede son zamanlarda enerji hatlarının yer altına alınması çalışmaları nedeniyle bu bölgede sık olarak elektrik kesilmesi nedeniyle su sıkıntıları yaşanmıştır. Kalıcı çözüm olan Emet göleti, Emet yeni şehir içme suyu ve su depoları ihale aşamasında olduğundan bu yönde maliyetli harcamalara bütçe ayırmıyoruz" diye konuştu.



İlçenin su probleminin bitmesi için DSİ tarafından yaptırılan Emet göletinin su tutma aşamasında olduğunu belirten Başkan Doğan, "İçme suyu, yağmur kanalları, kanalizasyon projeleri hazır olup, isale hattı, arıtma tesisi projelerinin tamamlanması beklenmektedir. Bunların tamamlanması için sık olarak Ankara nezdinde takip çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepsi birlikte ihale edilerek, Emet'in alt yapısını komple değiştirecek, merkezdeki yeni su depoları ile kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacağız. İlçemizin ileriye yönelik 50 ile 100 yıllık alt yapı ve içme suyu sorunu kalmaması adına çalışıyoruz. Halkımızın dua ve destekleri ile inşallah en kısa sürede kalıcı çözüm olan büyük projeler ihaleyle yapım aşamasına geçecek. Tekrar halkımıza su konusunda verilen sıkıntı için özürlerimizi iletirken, personellerimizin de büyük bir özveri ile gündelik sorunları çözmek için mücadele ettiklerinin takdirini halkımıza bırakıyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA