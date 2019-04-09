Son Dakika Haberleri: Başkan Doğan: "Tekstil Kent ve Osb Yatırımlarını Takip Ediyoruz"

Başkan Doğan: "Tekstil Kent ve Osb Yatırımlarını Takip Ediyoruz"

1 saat önce

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasının Başkan ve yöneticilerini kabul eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tekstil Kent ve Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarını takip ediyoruz" dedi.

Başkan Doğan:
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasının Başkan ve yöneticilerini kabul eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tekstil Kent ve Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarını takip ediyoruz" dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan tebrikleri kabul ediyor. İlçe yöneticileri, muhtarlar ve ilçe halkı Başkan Doğan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletiyorlar. Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz, meclis üyeleri ve yönetimi Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti. Organize Sanayi Bölgesi ve Tekstil Kent konularının da konuşulduğu ziyarette Başkan Yılmaz, Başkan Doğan'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

"Önceliğimiz iş ve istihdam"

Çarşamba'da iş ve istihdam sağlayacak yatırımların önünü açacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Halit Doğan, "Görev başında geçirdiğimiz ilk hafta hem tebrikleri kabul ediyoruz hemde işimize bakıyoruz. Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli başkan ve yöneticileri ile önemli işler yapacağız. Çarşamba Tekstil Kent ve Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarını hızlıca hayata geçirmek istiyoruz. İlçemizi ekonomik anlamda katkıda bulunacak iş ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara öncelik vereceğiz" diye konuştu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:05 Kaynak: İHA
Organize Sanayi Bölgesi, Halit Doğan, Politika
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