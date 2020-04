Başkan Doğan:

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında sahada etkin mücadele veren kamu görevlileri ve sivil toplum örgütlerine moral ve motivasyon için baklava ikramı yapıldı.



Belediye ekiplerince ilçede tüm noktalarda halkın hizmetine koşan, mahalle muhtarları, din görevlilerine, İHH, Emet Gençlik Platformu gibi STK' larda görev alanlara, OEDAŞ, İtfaiye ve belediye birimlerine tatlı ikramı yapıldı.



Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Emet ilçesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütleri vasıtası ile sahada etkin mücadele veren hemşehrilerimize emekleri için Emet halkı adına teşekkürler ediyorum. Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Bu zor günlerde Gazi Emet olarak birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte mücadele veriyoruz. Belediye olarakta halkımızın her kesimini kapsayacak çalışmalar için plan ve programlarımızı yapıyoruz. Her vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bizlerde günün her saati sahada hizmet veren fedakar vatandaşlarımıza moral ve motivasyon amaçlı tatlı ikram ediyoruz. Allah'ın izniyle el ele vererek bu zor günleri hep birlikte aşacağız"dedi. - KÜTAHYA