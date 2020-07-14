Başkan Doğru'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Başkan Doğru'dan 15 Temmuz Mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor


Başkan Doğru mesajında, "Milletimiz, binlerce yıllık tarihinde sayısız istiklal ve istikbal mücadelesi vermiştir. Son olarak, 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanan FETÖ hain terör örgütünün kirli ellerinin uzandığı, hainlerin kalkıştığı darbe girişiminde, aziz milletimiz, bir kez daha kendi kaderini düşman ellere teslim etmemiş ve askeriyle, polisiyle, siviliyle 249 şehit vererek demokrasisine, ülkesine ve onuruna sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.


Paralel ihanet çetesinin 15 Temmuz'da devletin bölünmez bütünlüğüne, hürriyetin temel taşı olan demokrasiye işbirlikçileriyle birlikte saldırdığını hatırlatan Doğru, "O gece vatan savunmasında; tankların, silahların önüne kendini siper eden milletimiz Sünni-Alevi, Türk-Kürt, Çerkez-Roman, sağcı-solcu, zengin-fakir, iktidar-muhalefet demeden tek yürek olarak hainlere geçit vermemiştir. AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde salaların ve şahadet haykırışlarının arasında ellerinde hiçbir silah olmaksızın, sadece iman dolu yürekleriyle hain darbecilere direnen, kahraman bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Milletimizin son kahramanlığı olan 15 Temmuz Destanı'nın 4'üncü yıl dönümünde, o gece tarih yazan tüm vatandaşlarımızı, gazilerimizi minnetle, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve duayla anıyorum" ifadelerine de yer verdi. - GAZİANTEP

Hasan Doğru, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Doğru'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Son Dakika

19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:16 İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim 12:43 Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım 12:10 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı 12:00 Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:16
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
14:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 20:01:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Doğru'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]