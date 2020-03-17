Başkan Doğru'dan 18 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Doğru'dan 18 Mart mesajı - Son Dakika

Başkan Doğru'dan 18 Mart mesajı

7 saat önce

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Doğru'dan 18 Mart mesajı, System.String[]

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, tarih boyunca vatan ve millet sevdası ile şehit düşenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Tarihi şan ve şerefle dolu bu milletin vatan sevgisinin, şehadetle imtihan olduğu Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde, vatan uğruna yüksek irade ve sarsılmaz inançla tüm dünyaya meydan okuyan şehitleri bir kez daha anıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çanakkale Savaşı ile büyük Türk milleti tüm dünyaya bu topraklar üzerinde sonsuza kadar yaşamaya kararlı olduğumuzu savaşarak ve yüksek iman gücü ile ilan etmiştir. Çanakkale direnişi tarihi ve emsalsiz bir meydan okuma olarak her zaman anılacaktır. Çanakkale Savaşları yalnızca bir askeri başarı değil büyük Türk milletinin top yekun ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş zaferidir. Canları pahasına vatan mücadelesi verirken şehit düşen kahraman milletimizin evlatları tarihin şan ve şeref sayfalarına altın harflerle isimlerini yazdırmışlardır. Onların destanlaşan öyküsü vatan sevgisi ile parıldayan yarınlara ışık tutmuş, ilham vermiştir. Vatanı, bayrağı, minarelerden yükselen ezan sesi için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden kahraman Mehmetçikleri bir kez daha minnetle, şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Hasan Doğru, Çanakkale, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Benzine üçüncü büyük indirim geliyor Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor         
14:00
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 20:31:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Doğru'dan 18 Mart mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]