Başkan Doğru'dan 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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Başkan Doğru'dan 23 Nisan kutlaması

22.04.2022 12:39
Başkan Doğru'dan 23 Nisan kutlaması

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkanı Hasan Doğru'nun mesajında, "Büyük fedakarlıklarla kurulan, korunması ve yaşatılması için de, yüce Türk Milleti'ne emanet edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102'inci yıldönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu milletçe kenetlenerek kutlamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak, kurtuluş meşalesini ateşlemesiyle başlayan ve 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasıyla devam eden sürecin, milletimizin tüm bireylerinin yaşamında seçkin ve anlamlı bir yeri bulunmaktadır. Çünkü bu süreç çok ağır şartlara rağmen, milletimizin tüm bireyleriyle kenetlenmesiyle, yürütülen Kurtuluş Savaşı ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Bu anlamlı ve coşku dolu gün dolayısıyla, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle, çocuklarımızın ve bütün dünya çocuklarının savaşın, çatışmaların, kavgaların olmadığı, çok daha güzel, huzurlu, çok daha neşeli bir dünyada yaşamaları temennisi ile başta Araban'ımızda, Gaziantep'te, Ülkemizde ve Avrupa ülkeleri ile dünyanın her ülkesinde yaşayan tüm hemşehrilerimin ve geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelesinde hayatını kaybetmiş aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu üyelerini minnet, şükran ve saygıyla anıyorum" ifadeleri yer aldı. - GAZİANTEP

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Ulusal Egemenlik, Hasan Doğru, 23 Nisan, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Doğru'dan 23 Nisan kutlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Doğru'dan 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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