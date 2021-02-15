Başkan Doğru'dan Başkan Özkeçeci' ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Başkan Doğru'dan Başkan Özkeçeci' ye hayırlı olsun ziyareti
15.02.2021 18:01
Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Eyüp Özkeçeci'yi ziyaret etti.
Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Eyüp Özkeçeci'yi ziyaret etti.
Başkan Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte 3 Şubat'ta AK Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Eyüp Özkeçeci ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Doğru, ziyaret ile ilgili "AK Parti il başkanımız Mehmet Eyüp Özkeçeci'yi, ilçe teşkilatımızla beraber makamında ziyaret ettik. Kendilerine ve yönetim kuruluna hayırlı olması temennisinde bulunduk" dedi. - GAZİANTEP
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