Başkan Doğru'dan tedbir uyarısı - Son Dakika

Başkan Doğru'dan tedbir uyarısı
30.03.2021 11:26
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Türkiye'nin korona risk haritasında kırmızıya dönen Gaziantep'te uygulanacak tedbirler hakkında hatırlatma yaparak, Arabanlılara hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili uyarılarda bulundu.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Türkiye'nin korona risk haritasında kırmızıya dönen Gaziantep'te uygulanacak tedbirler hakkında hatırlatma yaparak, Arabanlılara hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili uyarılarda bulundu.
Başkan Doğru, Türkiye'nin korona virüs haritasında Gaziantep'in kırmızı kategoriye geçen 58 il arasında yer aldığını hatırlatarak ilçe halkına uyarılarda bulundu. Sosyal medya üzerinden ilçe halkını uyaran Doğru, "İlimiz, vakaların artışıyla yüksek riskli kategoriye alındı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile hafta sonu ilimizde kısıtlama uygulanacak. Aynı zamanda 21: 00 ila 05: 00 arasında da kısıtlama devam edecektir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
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