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Başkan Doğruer Polyak Maden'i ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Doğruer Polyak Maden'i ziyaret etti

09.12.2021 08:55
Başkan Doğruer Polyak Maden'i ziyaret etti

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Polyak Madeni işletmesini ziyaret etti.

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık İlçe Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Derelioğlu, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Murat Coşkun, Kınık Ak Parti İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Oktay Arslanyörür, Kınık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Uğur Ağar ile birlikte Polyak Madeni işletmesini ziyaret etti.

Dünya Madenciler Günü olması sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette Maden işletmesinde firma ortağı Muzaffer Polat, yönetim kurulu üyesi Karani Güleç, Genel müdür Serkan Bahçekapılı, Genel müdür yardımcısı Kaan Uzuner ile bir araya gelerek Elmadere kömür havzasındaki kömürüm rezervi , kalitesi ,iş istihdamı ve yurt içinde kömürün sevkiyatı konularında bilgi alındı.

Polyak Madeni işletmesi ziyaretinde bulunan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Öncelikle ilçemize kattığı ekonomik değer, sosyal proje ve eğitime destekleri için Polyak Maden'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkenin kalkınmasında büyük katkı sağlayan, büyük zahmet ve emekle alın teri dökerek görevini icra eden bütün madenci kardeşlerimizin de Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum. Maden şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum "dedi.

Polyak Madeni işletmesinin Kınık'a kattığı ekonomik değer, sosyal proje ve eğitime destekleri için Kınık İlçe Kaymakamı Erol Türkmen ve Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Derelioğlu tarafından plaket takdim edildi.

Başkan Doğruer Polyak Maden'i ziyaret etti

Dünya Madenciler Günü, Sadık Doğruer, Maden, Kınık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Doğruer Polyak Maden'i ziyaret etti - Son Dakika


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