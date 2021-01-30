Başkan Döğücü: Kabe kutsalımızdır, kıblemizdir - Son Dakika

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine yönelik tepkisini dile getirdi.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

"Ağaç da bahaneydi rektör seçimi de bahane" diyen Başkan Döğücü, "Ortak gaye, biz Müslümanların kutsalına izansızca saldırmak yani İslam'a düşmanlık etmek. Sapkınlığı özgürlük kisvesinin altına saklamaya çalışanlara karşı sessiz kalmayacağız. Kabe kutsalımızdır, kıblemizdir" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Döğücü'nün o paylaşımı;