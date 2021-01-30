Başkan Döğücü: Kabe kutsalımızdır, kıblemizdir - Son Dakika

Başkan Döğücü: Kabe kutsalımızdır, kıblemizdir
30.01.2021 17:01
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine bir tepki de Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den geldi. Başkan Döğücü, "Sapkınlığı özgürlük kisvesinin altına saklamaya çalışanlara karşı sessiz kalmayacağız. Kabe kutsalımızdır, kıblemizdir" dedi.
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine yönelik tepkisini dile getirdi.
"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"
"Ağaç da bahaneydi rektör seçimi de bahane" diyen Başkan Döğücü, "Ortak gaye, biz Müslümanların kutsalına izansızca saldırmak yani İslam'a düşmanlık etmek. Sapkınlığı özgürlük kisvesinin altına saklamaya çalışanlara karşı sessiz kalmayacağız. Kabe kutsalımızdır, kıblemizdir" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Döğücü'nün o paylaşımı;
Son Dakika Son Dakika: Yoğun yağış nedeniyle Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması ertelendi Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son 3 gün Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Oğullarını vatani birliğine teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor