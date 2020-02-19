Başkan Dölekli, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Dölekli, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Dölekli, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

7 saat önce

Erzurum'un Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, rutin yaptığı esnaf ziyaretlerinde halkla bir araya gelerek, yapılan kamu hizmetleri hakkında istişarelerde bulunmaya devam ediyor.

Başkan Dölekli, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Erzurum'un Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, rutin yaptığı esnaf ziyaretlerinde halkla bir araya gelerek, yapılan kamu hizmetleri hakkında istişarelerde bulunmaya devam ediyor.


Halktan ve esnaftan yoğun ilgi gören Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, sorun, talep ve önerileri tek tek not alıyor. Göreve geldiği günden bu yana esnaf ve halkla iç içe olduğunu belirten Başkan Dölekli, "Pasinler ilçesinde belediye başkanı olarak göreve başladığım gün, vatandaşlarımızla iç içe oldum halkın makamı olan belediye makamının kapısı da her zaman açıktır. Halkımızla çarşıda, kahvehanede, sokakta sohbet etme imkanı buluyorum. Devlet milleti ile millette devletiyle vardır" dedi.


Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Hepimiz bir bütünüz. Yaptığımız hizmetlerde nasıl herhangi bir ayırım yapmadık, yapılan ziyaretlerimizde de aynısını yapıyoruz. Sık sık yaptığımız esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, yapılan ve yapılması gereken kamu hizmetleri hakkında istişarelerde bulunarak sorun ve önerilerini dinleyerek paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu hem hizmet konusunda vatandaşlarımızı mutlu ediyor hem de yapılması gereken hizmetleri vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yapılarak kendilerine sunuyoruz. Bizleri ziyaret eden vatandaşlarımız, ihtiyaç ve taleplerini bizlere iletiyorlar. Ancak talepleri bizlere ulaşamayanlara da bizler ulaşıyoruz. İnsanlarımız hizmetlerin en güzelini hak ediyor. Vatandaşlarımıza yapılan hizmetleri hakka hizmet olarak benimsedik. Bu düşünce doğrultusunda halkımıza hizmet yapılması adına gelen her kuruşu tek tek halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda harcayarak hayır duasını almanın gayretindeyiz" diye konuştu. - ERZURUM

Ahmet Dölekli, Pasinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
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