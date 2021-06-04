Başkan Dölekli'ye muhtarlardan plaket - Son Dakika

Pasinler'de mahalle muhtarları tarafından Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye mahallelere yapmış olduğu hizmetten dolayı plaket takdim edildi.

Pasinler Muhtarlar Derneği Başkanı Fehmi Kemaloğlu tarafından Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye plaket verildi. Kemaloğlu, "Başkanımız Ahmet Dölekli beyefendi üç yıllık dönemi içerisinde bizlerin isteklerini hiçbir zaman geri çevirmeyip, mahallerimiz arasında yarışırcasına hizmet etmiştir. Bizlerde bugün başkanımızın yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine plaket takdim ettik. Allah kendisinden razı olsun. Bizleri hiçbir zaman geri çevirmeyip isteklerimizi yerine getirmiştir" dedi.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ise, "Bugün yapmış olduğumuz hizmetlerin yerine ulaşmasını görmek bizleri mutlu etmiştir. Mahallerimize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için her daim beraber çalışmaktan onur duyduğumuz ilçemizin kadirşinas muhtarlarına çok teşekkür ederim. Pasinler'e hizmet etmekten hiçbir zaman usanmadan, yorulmadan çalışacağımızı herkesin bilmesini isterim. Bizler hizmet etmek için bu davaya hizmetkar olduk, olmaya da devam edeceğiz. Pasinler'in sorunlarını, kanayan yaralarına tek tek dokunmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ahmet Dölekli, Paşabey Mahalle Muhtarı Fezli Yağar tarafından Hayırsever İş adamı Gürkan Dölekli'ye ilçeye yardımları dolayısıyla takdim edilmek üzere gıyaben aldığı plaket için "Mahallerimizin banisi değerli mesai ve yol arkadaşlarımız olan muhtarlarımıza şahsım ve yeğenim Gürkan Dölekli namına çok teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM