Başkan Dr. Kerem Kınık: Uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz - Son Dakika

Başkan Dr. Kerem Kınık: Uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz

15.03.2021 15:27
Başkan Dr. Kerem Kınık: Uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz, System.String[]

Kızılay Başkanı Kerem Kınık Sancaktepe Toplum Merkezi'nde eğitim gören Suriyeli çocuklarla bir araya gelerek oyunlar oynayıp, şarkılar söyledi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık Sancaktepe Toplum Merkezi'nde eğitim gören Suriyeli çocuklarla bir araya gelerek oyunlar oynayıp, şarkılar söyledi. Etkinlik sonrası konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Sadece Suriyeli mülteciler değil, Suriye'nin içerisinde yaşayan insanlar da bugün benzer acıları yaşıyorlar. Gelinen noktada ise her türlü çabaya rağmen maalesef uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sancaktepe Toplum Merkezi'nde, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocuklarla buluştu. Başkan Kınık, Suriyeli çocuklarla buluştuğu etkinlikte onlarla oyunlar oynayıp, türküler söyledi. Etkinlik süresince renkli dakikalara sahne olan programda çocuklar doyasıya eğlendi.

Öte yandan Başkan Kınık, Sancaktepe Toplum Merkezi'nde çocuklara yönelik derslerden, kültür sanat faaliyetlerine kadar verilen eğitimleri yerinde incelerken, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

"Cihan harbinden bu yana yüzleştiğimiz en büyük insanlık dramı"

Etkinlik sonrası konuşan Başkan Kınık, "Suriye'de savaşın yıkımın gözyaşının onuncu yılına geride bırakıyoruz. Uluslararası sistemin bu savaşın durdurularak barışın tesis edilmesinde çaresiz kalmalarından dolayı büyük bir insanlık dramı ortaya çıktı. Suriye krizi ikinci Cihan harbinden bu yana yüzleştiğimiz en büyük insanlık dramı. Suriye krizi sonrası ülke nüfusunun yarısı evlerini ve ülkesini terk ettiler. Beş buçuk milyonu yurt dışına çıkmak durumunda kalan Suriyelilerin yaklaşık üç milyon yedi yüz bini şu anda ülkemizde yaşıyor. Bugün evleri dışında mülteci olarak doğan 1 milyon bebekten bahsedebiliriz. Bu bebekler evlerini ve ülkelerini görmeden büyüyor. Sadece Suriyeli mülteciler değil, Suriye'nin içerisinde yaşayan insanlar da bugün benzer acıları yaşıyorlar. Gelinen noktada ise her türlü çabaya rağmen maalesef uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz. İçme suyuna erişemiyorlar, okullarına gidemiyorlar" diye konuştu.

"10 yıldır gayretlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz"

Suriye'deki gündelik yaşama ilişkin bilgiler veren Başkan Kınık, "Ülkelerinin sağlık sistemi çökmüş durumda. Sağlık çalışanlarının yüzde yetmişi ülkelerini terk etmiş vaziyette. Ülke genelinde adalet güvenlik hizmetleri, elektrik, su gibi ana hizmetler verilemiyor. Bugün gelinen noktada 'Açık Kapı' politikasıyla milyonların hayatını kurtaran Türkiye onuncu yılında üzerine düşenin yapmış olmanın başarısını ifade ediyor. Kızılay olarak devletimizin Açık Kapı politikasına ve sağlık ve eğitim hizmetlerinde yapmış olduğu çok büyük ve dünyanın en geniş kapsamlı koruma ve hizmet politikalarına destek olmak için biz de on yıldır çalışıyoruz. Kızılay olarak, Suriyeli çocuk ve bireylerin herhangi bir sıkıntıya girmeden, suça bulaşmadan eğitim alarak iş bulabilecekleri bir ortamı tesis etmeye gayret ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Başkan Dr. Kerem Kınık: Uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz
Başkan Dr. Kerem Kınık: Uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz
Başkan Dr. Kerem Kınık: Uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz
Başkan Dr. Kerem Kınık: Uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz
Başkan Dr. Kerem Kınık: Uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz
Başkan Dr. Kerem Kınık: Uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz

Sancaktepe, Suriyeli, oyunlar, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Dr. Kerem Kınık: Uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Sen korkaksın, bitiksin 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi
Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım         
15:20
Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:56
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler? Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?         
14:41
31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak 31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak         
14:20
Risk haritasındaki renk kodlarına yönelik alternatif: İllerin içindeki ilçelerin rengi farklı olabilir Risk haritasındaki renk kodlarına yönelik alternatif: İllerin içindeki ilçelerin rengi farklı olabilir         
14:06
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu         
13:54
Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
13:38
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı         
11:28
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 15:38:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Dr. Kerem Kınık: Uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei