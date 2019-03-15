Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Açıklaması

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kamyoncular ve Nakliyeciler esnafla bir araya gelerek, görüş alış verişinde bulundu sohbet etti ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kamyoncular ve Nakliyeciler esnafla bir araya gelerek, görüş alış verişinde bulundu sohbet etti ve projeler hakkında bilgiler verdi.



Kamyoncular ve Nakliyecilersitesinde daha önce dükkanların ortasındaki alanı park olarak düzenlediklerini ve hizmete sunduklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Ticaret öncelikle üretim demektir. Üretiminde en önemli unsuru ulaşımdır. Çünkü satış ve pazarlama için daha geniş kitlelere ulaşması gerekmektedir. Kayserimiz bu manada yüzyıllardır kıtaların geçiş noktasındadır. İpek Yolu üzerindeki bu şehir ulaşımın kesiştiği yerdir. 1200 civarında fabrikası olan, serbest bölgede yaklaşık 80 fabrikası bulunan bir şehirdir. Bu açıdan ulaşımı sağlayan araçların park alanı, tamiri ve mola alanları çok önemlidir" dedi.



Anbar Mahallesi'nin son yıllarda şekillendiğini, imarlaştığını ve modern binalar oluştuğunu, bu açıdan şehrin prestij mahalleleri arasında yer almaya başladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kamyoncular ve Nakliyeciler sitesinin Kayseri ekonomisinde ayrı bir yeri olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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