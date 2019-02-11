Son Dakika Haberleri: Başkan Dr.memduh Büyükkılıç: "Akkışla Yoğurdu Marka Olacak, Marketlerde Satılacak"

Başkan Dr.memduh Büyükkılıç: "Akkışla Yoğurdu Marka Olacak, Marketlerde Satılacak"

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akkışla ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla ve esnaflar ile bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Dr.memduh Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akkışla ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla ve esnaflar ile bir araya gelerek sohbet etti.

Vatandaşlarla oturan ve sohbet eden, esnafa, mahalle sakinlerine, üreticilere, yatırımcılar ve çiftçiler için de gerçekleştirecekleri projelerinden anlatan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Akkışla denince akla ilk gelen yoğurdu olmaktadır. Bu açıdan bizde öncelikle Akkışla Yoğurdu'nu bir marka yaparak marketlerde satışa sunulan bir yerel bir ürün olmasını sağlayacağız. Akkışla arazileri ile bir taraftan hayvancılık ile kalkınmasını sağlarken diğer taraftan bundan elde edilen ürünleri ile aranılan bir üretim merkezi olacaktır. Bunun için gerekli planlama ve projelendirme yapılmıştır. Akkışla Belediye Başkan Adayı Ayhan Aslan bildiğiniz gibi bir Melikgazi Belediye Çalışanımızdı. Uzun yıllar belediyemizin müdürlük kadrolarında örnek çalışmalara imza atmıştır. Sıra şimdi Akkışla'da deneyimli ve başarılı bir belediye başkan adayınız ile birçok yatırımı ve hizmeti hep beraber gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ev sohbetlerine iştirak ederek ev halkı ile sohbet etti, ikram edilen ayranlar eşliğinde Akkışla Belediye Başkan Adayı Ayhan Aslan ile projeleri anlattı ve çok sayıda selfi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:00 Kaynak: İHA

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