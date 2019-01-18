Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: "Basketbol Severler ile Birlikte Heyecanlı Dakikalar Yaşadık"
30 dakika önce
Kulüplü Büyük Erkekler Basketbol İl Birinciliği final karşılaşmasını izleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, basketbol maçı ile hem seyirciler hem de basketbol oyuncuları ile büyük bir heyecan yaşadığını söyledi.
Kulüplü Büyük Erkekler Basketbol İl Birinciliği final karşılaşmasını izleyen Kayseri Melikgazi
Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç
, basketbol
maçı ile hem seyirciler hem de basketbol oyuncuları ile büyük bir heyecan yaşadığını söyledi.
VASK ile Hasketbol takımları arasında oynanan final karşılaşmasında sporsever ile birlikte olan ve sporun Kayseri'de geleceği üzerine sohbet eden Başkan Büyükkılıç, sporun ve sporcunun sözde değil, özde dostu ve destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti. VASK ile Hasketbol takımları arasında oynanan final karşılaşmasında kazanan VASK Basketbol takımını tebrik eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "VASK ile Hasketbol takımları arasında oynanan final karşılaşmasında kazanan VASK takımı oldu. Şampiyon takım ve diğer takımlara ödüllerini Talas
Belediye Başkanı, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Palancıoğlu
ile birlikte takdim ettik. Şehrimizi bölgesel lig'de temsil edecek Volkan Aksoy Spor Kulübü (VASK)'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:00 Kaynak: İHA
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